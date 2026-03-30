Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα της Stoiximan Super League, καθώς πλέον γνωρίζουμε «πότε» θα κριθεί ο τίτλος.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (30/03) πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο της Stoiximan Super League. Ένα από τα πράγματα που μάθαμε ήταν και το αναλυτικό πρόγραμμα των Play Offs της Stoiximan Super League.

Για την ακρίβεια, πλέον γνωρίζουμε τις ημέρες, αλλά και τις ώρες, που θα διεξαχθούν τα 12 ματς, που θα αναδείξουν και τον πρωταθλητή.

Η αρχή θα γίνει στις 5 Απριλίου και ώρα 19:00 με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, ενώ η ΑΕΚ στις 21:00 της ίδια ημέρας τον Ολυμπιακό.

Στις 19 Απριλίου θα έχουμε ξανά «σέντρα» στις 18:00 με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στις 21:00 τον Ολυμπιακό.

Η 3η αγωνιστική θα γίνει στις 3 Μαΐου με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 19:00 και τον Παναθηναϊκό την ΑΕΚ στις 21:00.

Τα τελευταία έξι παιχνίδια θα ξεκινούν όλα την ίδια ημέρα και ίδια ώρα, ενώ το οριστικό «τέλος» θα μπει στις 17 Μαΐου.

Η καλύτερη ενδεκάδα της Stoiximan Super League έχει «εκπλήξεις»! Ποιοι ήταν οι 11 παίκτες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League;

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των Play Offs της Stoiximan Super League:

1η αγωνιστική: Κυριακή 5 Απριλίου

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

2η αγωνιστική: Κυριακή 19 Απριλίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου