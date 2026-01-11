Ο Λεβαδειακός κάνει απίστευτα πράγματα τη φετινή σεζόν και έχει για «δημιουργό» τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, με αριθμούς που «ζηλεύουν» τα 10άρια!

Αν πρέπει να μιλάμε για εκπλήξεις στη Stoiximan Super League θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τον Λεβαδειακό. Την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά μάς είχε «προειδοποιήσει», αλλά τα όσα κάνει φέτος είναι «μαγικά».

Η ομάδα της Βοιωτίας έχει αφήσει τους πάντες άφωνους με τις επιδόσεις της και αρκετοί ποδοσφαιριστές του έχουν κάνει ένα… βήμα μπροστά.

Ο Λεβαδειακός ξεπέρασε σε 14 ματς όσες νίκες είχε στην περασμένη κανονική περίοδο! Ο Λεβαδειακός έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες με αυτά που κάνει, με τα νούμερά του να «μιλούν» από μόνα τους!

Ένας εξ αυτών είναι και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας με τα «πεπραγμένα» του να είναι εντυπωσιακά. Και αν κοιτάξουμε τα νούμερά του θα δούμε πως κάθε 10άρι της διοργάνωσης θα τον «ζήλευε»!

Μπορεί να μιλάμε για έναν δεξιό μπακ, αλλά τα όσα κάνει στην επίθεση είναι εντυπωσιακά.

O τελευταίος «Λεβαδειακός» του ελληνικού πρωταθλήματος, είχε για «πρωταγωνιστή» τον Λουτσέσκου! Ο Λεβαδειακός έχει κάνει τους πάντες να «τρελαθούν», μετρώντας ήδη 28 βαθμούς σε 15 αγωνιστικές! Πότε είχαμε μία παρόμοια επίδοση από ομάδα της επαρχίας!

Τσάπρας, ο «δημιουργός» του Λεβαδειακού

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έχει «φτιάξει» συνολικά έξι τέρματα της ομάδας του! Επίδοση, που τη συγκεκριμένη στιγμή τον φέρνει στο Νο.2 της Stoiximan Super League, σε ισοβαθμία με τον συμπαίκτη του, Σεμπαστιάν Παλάσιος.

Από εκεί και πέρα, στην κορυφή είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σε… απόσταση αναπνοής, καθώς μετράει επτά ασίστ.

Η επίθεση του Λεβαδειακού έχει για «δημιουργό» έναν αμυντικό! (video) Ο Λεβαδειακός κάνει απίθανα πράγματα στη φετινή Stoiximan Super League. Η επίθεσή του πετάει «φωτιές» και έχει «δημιουργό» έναν αμυντικό!

Ωστόσο, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας δεν έχει «μείνει» μόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τι εννοούμε με αυτό; Αρκεί να δούμε τους ποδοσφαιριστές, που έχουν δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες για τις ομάδες τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αυτή τη στιγμή, είναι… υπεύθυνος για 27 ευκαιρίες του Λεβαδειακού! Κι όμως, αυτό σημαίνει πως κατά μέσο όρο δημιουργεί 1.8 ευκαιρίες ανά ματς στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Κι όλα αυτά, ενώ παίζει στο δεξί άκρο της άμυνας, με τους αριθμούς του να προκαλούν «θόρυβο», γιατί κάθε 10άρι της Stoiximan Super League θα τους «ζήλευε»! Άλλωστε, τα όσα κάνει ο Έλληνας μπακ είναι το λιγότερο εντυπωσιακά.