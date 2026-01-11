Αν πρέπει να μιλάμε για εκπλήξεις στη Stoiximan Super League θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τον Λεβαδειακό. Την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά μάς είχε «προειδοποιήσει», αλλά τα όσα κάνει φέτος είναι «μαγικά».
Η ομάδα της Βοιωτίας έχει αφήσει τους πάντες άφωνους με τις επιδόσεις της και αρκετοί ποδοσφαιριστές του έχουν κάνει ένα… βήμα μπροστά.
Ένας εξ αυτών είναι και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας με τα «πεπραγμένα» του να είναι εντυπωσιακά. Και αν κοιτάξουμε τα νούμερά του θα δούμε πως κάθε 10άρι της διοργάνωσης θα τον «ζήλευε»!
Μπορεί να μιλάμε για έναν δεξιό μπακ, αλλά τα όσα κάνει στην επίθεση είναι εντυπωσιακά.
Τσάπρας, ο «δημιουργός» του Λεβαδειακού
Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έχει «φτιάξει» συνολικά έξι τέρματα της ομάδας του! Επίδοση, που τη συγκεκριμένη στιγμή τον φέρνει στο Νο.2 της Stoiximan Super League, σε ισοβαθμία με τον συμπαίκτη του, Σεμπαστιάν Παλάσιος.
Από εκεί και πέρα, στην κορυφή είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σε… απόσταση αναπνοής, καθώς μετράει επτά ασίστ.
Ωστόσο, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας δεν έχει «μείνει» μόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τι εννοούμε με αυτό; Αρκεί να δούμε τους ποδοσφαιριστές, που έχουν δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες για τις ομάδες τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Αυτή τη στιγμή, είναι… υπεύθυνος για 27 ευκαιρίες του Λεβαδειακού! Κι όμως, αυτό σημαίνει πως κατά μέσο όρο δημιουργεί 1.8 ευκαιρίες ανά ματς στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
Κι όλα αυτά, ενώ παίζει στο δεξί άκρο της άμυνας, με τους αριθμούς του να προκαλούν «θόρυβο», γιατί κάθε 10άρι της Stoiximan Super League θα τους «ζήλευε»! Άλλωστε, τα όσα κάνει ο Έλληνας μπακ είναι το λιγότερο εντυπωσιακά.