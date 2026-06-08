Ο Ταξιάρχης Φούντας παραμένει στον ΟΦΗ, μέχρι το 2029, σε μία συνεργασία που κρύβει και μία «υπέρβαση» από έναν άνθρωπο!

Ο Ταξιάρχης Φούντας θα παίξει Ευρώπη με τον ΟΦΗ! Το συμβόλαιο του Έλληνα μεσοεπιθετικού έληγε το καλοκαίρι. Όμως, οι δύο πλευρές συμφώνησαν, ώστε να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία.

Γι’ αυτό και ο 30χρονος ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει να «χαράζει» την πορεία του στους Κρητικούς. Σε μία συνεργασία, που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, με ένα μεγάλο «μπαμ»!

Σε ένα deal που θα μπορούσε να μην είχε «κλείσει» αν δεν υπήρχε ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τα όσα έχει πει αρκετές φορές ο Ταξιάρχης Φούντας!

Ο άνθρωπος πίσω από την «υπέρβαση» με τον Φούντα

Πρόσφατα οι Betarades είχαν ταξιδέψει στην Κρήτη, για να συναντήσουν από κοντά τους πρωταγωνιστές του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σε μία σειρά από συνεντεύξεις δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ταξιάρχης Φούντας. Όταν ρωτήθηκε, για την προσέγγιση που του έγινε από την πλευρά του ΟΦΗ, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μίλησε για έναν άνθρωπο-κλειδί.

Αυτός ήταν ο πρόεδρος των Κρητικών, Μιχάλης Μπούσης, αφού τονίστηκε πως έκανε μία μεγάλη οικονομική «υπέρβαση», ώστε να έχουμε τη μεταγραφή.

Παράλληλα, αν γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω τον χρόνο θα δούμε πως ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ και πάλι «έπαιξε» μεγάλο ρόλο στην απόκτηση του Ταξιάρχη Φούντα.

Πιο συγκεκριμένα, στη συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη μεγάλη μεταγραφή ο Μιχάλης Μπούσης είχε τονίσει πως θα έκανε τα πάντα για να γίνει πραγματικότητα αυτή η μεταγραφή!

Και έτσι έγινε! Με τον πρώην παίκτη της Τραμπζονσπόρ να αναφέρει πως η πίστη που του έδειξε τόσο ο Κ. Λυσάνδρου, όσο και ο Κ. Μπούσης έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, ώστε να έχουμε και τη συμφωνία!

Πλέον, μπορεί να μιλάμε για την ανανέωση του Ταξιάρχη Φούντα, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα είχε έρθει πιθανότατα αν δεν υπήρχε ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ, που έκανε ό,τι πέρασε από το χέρι του για να ακούσει το «ναι».