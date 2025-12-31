Ο Λεβαδειακός έχει κάνει τους πάντες να «τρελαθούν», μετρώντας ήδη 28 βαθμούς σε 15 αγωνιστικές! Πότε είχαμε μία παρόμοια επίδοση από ομάδα της επαρχίας!

Αυτά που κάνει τη φετινή σεζόν ο Λεβαδειακός είναι «μαγικά»! Η ομάδα της Βοιωτίας έχει «τρελάνει» τους πάντες, χάρη στα όσα κάνει στον αγωνιστικό χώρο.

Άλλωστε, αν κοιτάξει κανείς τη βαθμολογία της Stoiximan Super League θα καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούμε!

Ο Λεβαδειακός θα κάνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας 28 βαθμούς, όντας στο -9 από την κορυφή και στο +3 από Βόλο.

Ο Λεβαδειακός ξεπέρασε σε 14 ματς όσες νίκες είχε στην περασμένη κανονική περίοδο! Ο Λεβαδειακός έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες με αυτά που κάνει, με τα νούμερά του να «μιλούν» από μόνα τους!

Σε μία «μαγική» εκκίνηση, που παρόμοιά της είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε από μία ομάδα της επαρχίας!

Πότε θα βρούμε την τελευταία φορά, που ένα κλαμπ εκτός Θεσσαλονίκης και Αθήνας έκανε κάτι παρόμοιο; Θα πρέπει να ταξιδέψουμε στο μακρινό 2016!

O τελευταίος «Λεβαδειακός» του ελληνικού πρωταθλήματος

Πριν από εννέα χρόνια, τέτοιες ημέρες, ο Ολυμπιακός είχε «ξεφύγει» στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, μιας και ήταν στην κορυφή με 38 βαθμούς!

Από πίσω του θα βρίσκαμε δύο «εκπλήξεις». Ο Πανιώνιος είχε μαζέψει 28 βαθμούς, μετά από 15 αγωνιστικές.

Ωστόσο, υπήρχε και μία «συγκάτοικος» μαζί του! Ποια ήταν αυτή; Η Ξάνθη! Κι όμως, η -τότε- ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε κάνει μία φανταστική έναρξη και είχε «τρελάνει» τους πάντες! Με τον Ρουμάνο τεχνικό να λέει «αντίο» στο τέλος της σεζόν και να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ.

Μοναδικές ήττες της, μετά από 15 «στροφές» ήταν από τον Ολυμπιακό, τον Πανιώνιο και την ΑΕΚ. Παράλληλα, είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ενώ με ισοπαλία είχαν λήξει τα ματς με Ηρακλή, ΠΑΟΚ και Ατρόμητο!

Η αλήθεια είναι πως στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, η Ξάνθη έκανε μία «κοιλιά». Κι αυτό, γιατί στις επόμενες 15 αναμετρήσεις μάζεψε 20 βαθμούς και τελείωσε στους 48 και στην 6η θέση, μένοντας εκτός Play Offs για μόλις πέντε βαθμούς.

Θα έχει μία ανάλογη πορεία και ο Λεβαδειακός τη φετινή σεζόν ή θα μπορέσει να «τρελάνει» για τα καλά τους πάντες;