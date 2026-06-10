Ο πρόεδρος της Τράμπζονσπορ, Ερτουγρούλ Ντογάν, μίλησε σχετικά με την παραχώρηση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ.

Με την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, η ΑΕΚ πραγματοποίησε την πρώτη της μεταγραφή για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η «Ένωση» δαπάνησε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους, για τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ, καθιστώντας τον την ακριβότερη προσθήκη στην εποχή του Μάριου Ηλιόπουλου και μία από τις τρεις πιο κοστοβόρες στην ιστορία της ομάδας, γενικότερα.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Τράμπζονσπορ, Ερτουγρούλ Ντογάν, θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την παραχώρηση του παίκτη, δηλώνοντας δημόσια στο τηλεοπτικό δίκτυο «A Spor» πως η αποχώρησή του δεν οφείλεται σε εσωτερικές προστριβές ή ρήξη με τον τουρκικό σύλλογο.

Αντίθετα, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας εξήρε τη συμπεριφορά του Ζούμπκοφ, επισημαίνοντας ότι ο ποδοσφαιριστής επέδειξε απόλυτο επαγγελματισμό και υποδειγματική στάση καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

«Ο Ζούμπκοφ ήρθε και μας εξήγησε την κατάστασή του. Είχε οικογενειακά προβλήματα. Ήρθε με σεβασμό, μας μίλησε και κι εμείς λύσαμε τη συνεργασία μας», ανέφερε ο πρόεδρος της Τράμπζοσπορ, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο αποχώρησε.