Ο Πάμπλο Μαφέο «έκλεισε» στον Ολυμπιακό, όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τον έγκριτο δημοσιογράφο να αποκαλύπτει και πότε θα έρθει στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός έψαχνε την ενίσχυσή του για το δεξί άκρο της άμυνας και όπως φαινόταν εδώ και αρκετό καιρό, ο «εκλεκτός» είναι ο Πάμπλο Μαφέο.

Όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Πειραιώτες «κλείδωσαν» την απόκτηση του Αργεντίνου μπακ, καθώς ήρθαν σε συμφωνία τόσο με τη Μαγιόρκα, όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Την περασμένη σεζόν, ο Μαφέο είχε ενεργό ρόλο στην ομάδα του. Συγκεκριμένα, μέτρησε 32 ματς σε La Liga και Copa Del Rey, έχοντας 1 γκολ και 2 ασίστ.

🚨🔴⚪️ Pablo Maffeo to Olympiacos, deal done and here we go! Agreement in place between all parties.



Maffeo will travel to Greece on day 17. pic.twitter.com/9OQnDI3Zg4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

Πλέον, όπως όλα δείχνουν, απομένουν απλώς τα τυπικά, ώστε να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τα «ερυθρόλευκα».

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, η ημέρα άφιξης του 28χρονου αμυντικού στη χώρα μας, θα είναι η 17η Ιουνίου.

Τότε, αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις, ούτως ώστε μετά να μπορέσει να υπογράψει την έναρξη της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους».