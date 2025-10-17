Ο Λεβαδειακός κάνει απίθανα πράγματα στη φετινή Stoiximan Super League. Η επίθεσή του πετάει «φωτιές» και έχει «δημιουργό» έναν αμυντικό!

Ίσως η μεγαλύτερη «έκπληξη» της Stoiximan Super League στην αρχή της φετινής σεζόν είναι o Λεβαδειακός.

Η ομάδα της Βοιωτίας πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και μετά από έξι αγωνιστικές είναι στην 4η θέση έχοντας 10 βαθμούς! Κι ας μην έφτανε αυτό, έχει πετύχει μερικές από τις μεγαλύτερες νίκες που προκάλεσαν «θόρυβο».

Το ιστορικό επίτευγμα του Λεβαδειακού και η απίθανη επιθετική επίδοση! Ο Λεβαδειακός έχει ξεκινήσει τη σεζόν με το πόδι στο… γκάζι. Η επίθεση «φωτιά» και το ιστορικό επίτευγμα που πέτυχε, απέναντι στον Παναιτωλικό.

Φυσικά, από αυτές ξεχωρίσει το εκκωφαντικό 6-0 απέναντι στον Παναιτωλικό (05/10), που είναι και πιο ευρεία νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Aξίζει να σημωεθεί, πως την ίδια ώρα μιλάμε και για την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, καθώς έχει σκοράρει 16 γκολ!

Πολλοί θα περίμεναν πως οι σέντερ φορ και οι εξτρέμ θα πετούν «φωτιές». Ως ένα σημείο ισχύει αυτό, αλλά ο «δημιουργός» στην επίθεση του Λεβαδειακού είναι ένας αμυντικός!

Το «κομπιούτερ» του Λεβαδειακού

Ένας από τους ποδοσφαιριστές, που έχουν ξεχωρίσει είναι ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Mιλάμε, για έναν νεαρό παίκτη, που έκανε τα πρώτα του βήματα στην ακαδημία της ΑΕΚ και από το 2019 είναι στην ομάδα της Βοιωτίας.

Ο Έλληνας μπακ, την περασμένη σεζόν, είχε κάνει «θόρυβο» με τα «πεπραγμένα» του και συνεχίζει το ίδιο εντυπωσιακά.

Μπορεί να είναι δεξιός μπακ, αλλά οι «αριθμοί» του στη Stoiximan Super League δεν το… επιβεβαιώνουν.

Αρχικά, είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ασίστ από τον Λεβαδειακό, καθώς έχει τρεις. Και αν δεν ακούγεται αυτό περίεργο, λόγω της θέσης του;

Μαζί με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος έχει δημιουργήσει τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες (3) για την ομάδα του! Παράλληλα, είναι και ο παίκτης με τις περισσότερες πάσες-κλειδιά ανά παιχνίδι (2.2)!

Μπορεί να παίζει ως δεξιός αμυντικός, αλλά είναι κατανοητό πως μιλάμε για έναν παίκτη, που μόνο ως… αμυντικό δεν πρέπει να τον χαρακτηρίζουμε! Άλλωστε, οι αριθμοί του «θυμίζουν» πιο πολύ έναν εξτρέμ ή έναν μεσοεπιθετικό.

Θα μπορέσει να συνεχίσει το εκρηκτικό του ξεκίνημα ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας; Την απάντηση, δεν τη γνωρίζουμε, αλλά τα όσα έχει κάνει -μέχρι στιγμής- είναι άξια αναφοράς!