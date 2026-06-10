Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην εκπομπή «El Larguero» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη θητεία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, μίλησε για τους στόχους που τέθηκαν, όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Ηταν κάτι περίεργο. Τον Οκτώβριο είχαν περάσει ήδη τρεις προπονητές και εγώ ήμουν ο τέταρτος. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι, μας είπαν μάλιστα “ξεχάστε το Europa League”. Τελικά τερματίσαμε τέταρτοι, την καλύτερη θέση εδώ και 16 χρόνια στο Europa League, φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ήμασταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου. Ξαφνικά, φαίνεται πως η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Κάπως πανικοβλήθηκαν και αυτό ήταν όλο. Φεύγουμε ικανοποιημένοι, αλλά και λίγο στεναχωρημένοι, γιατί βλέπαμε ότι ήταν ένα πρότζεκτ που εξελισσόταν.

Οταν δεν προπονείς, εξακολουθείς να δουλεύεις. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στο τμήμα VAR της UEFA. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είσαι προπονητής στο γήπεδο. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ λίγο για να αναλάβω ένα πιο ενδιαφέρον πρότζεκτ στην Ευρώπη ή με μια εθνική ομάδα».