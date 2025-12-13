Ο Λεβαδειακός έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες με αυτά που κάνει, με τα νούμερά του να «μιλούν» από μόνα τους!

Ο Λεβαδειακός μοιάζει με… τρένο με σπασμένα τα «φρένα» και έχει «τρελάνει» τους πάντες!

Έχει φτάσει ήδη τους 25 βαθμούς και δείχνει πως μπορεί να δυσκολέψει οποιαδήποτε ομάδα βρει στο… διάβα του. Τελευταία που προσπάθησε ήταν η ΑΕΛ (13/12, 3-0), αλλά το κλαμπ της Βοιωτίας πήρε μία εύκολη νίκη.

Σε ένα ματς, όπου σκόραρε τρεις φορές είχε χαμένο πέναλτι και απέδειξε για ακόμα μία φορά, πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης; Ότι έφτασε τις επτά νίκες. Ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος για μία επαρχιακή ομάδα, μετά από 14 αγωνιστικές.

Άλλωστε, αν δούμε την περασμένη κανονική περίοδο της Stoiximan Super League θα καταλάβουμε τη εννοούμε.

Ο Λεβαδειακός «τρελαίνει» κόσμο & αριθμούς

Η αλήθεια είναι πως -σχεδόν- πριν από έναν χρόνο τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά για τον Λεβαδειακό.

Είχε ξεκινήσει «στραβά» το πρωτάθλημα και είχε «πέσει» στο τραπέζι μέχρι και η παραίτηση του Νίκου Παπαδόπουλου. Ωστόσο, ο Έλληνας τεχνικός έμεινε και έχει «γραφτεί» μία διαφορετική ιστορία.

Η ομάδα της Βοιωτίας άρχισε να ανεβάζει την απόδοσή της και κατέληξε να «γλυτώνει» τον υποβιβασμό χωρίς να… ιδρώσει.

Η πιο «ασυνήθιστη» απόφαση άλλαξε τον ρου ενός συλλόγου, αποδίδοντας ποδοσφαιρική «δικαιοσύνη» Άπαντες αναγνωρίζουν τη δουλειά που έχει κάνει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Παρ΄ όλα αυτά, τίποτα δεν άρχισε φέτος. Στην πραγματικότητα, όσα κάνει ο Λεβαδειακός αποτελούν την κορυφή του «παγόβουνου», αφού όλα ξεκίνησαν, με μία απόφαση καθόλου συνηθισμένη.

Όμως, πώς ήταν η χρονιά της πριν τα Play Outs; Ο Λεβαδειακός μετρούσε 28 βαθμούς, έχοντας έξι νίκες στο «σακούλι» του σε 26 αγωνιστικές!

Τι σημαίνει αυτό, πως «ξεπέρασε» τα «τρίποντα» που είχε σε ολόκληρη την περασμένη κανονική περίοδο!

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς έγινε στο «άψε-σβήσε», καθώς του χρειάστηκε -κάτι παραπάνω- από έναν ολοκληρωμένο γύρο!

Μόλις 14 αναμετρήσεις για να φτάσει τον αριθμό «7» τους 25 βαθμούς και να… απειλεί τη συνολική συγκομιδή, πριν ξεκινήσουν τα Play Offs και τα Play Outs!

Και με τη… φόρα που έχει πάρει ο Λεβαδειακός κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι του επιφυλάσσει η συνέχεια.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League την περασμένη σεζόν στο τέλος της κανονικής περιόδου: