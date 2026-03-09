Το Ole σάς παρουσιάζει όσα έγιναν στα ντέρμπι της φετινής σεζόν, αλλά και πόσο άλλαξαν σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική χρονιά.

Η κανονική διάρκεια της φετινής Stoiximan Super League φτάνει στο τέλος της. Μονάχα δύο αγωνιστικές απομένουν, καθώς τα περισσότερα παιχνίδια αποτελούν ήδη παρελθόν.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα ντέρμπι, καθώς το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (09/03, 0-0) ήταν αυτό που έριξε την «αυλαία».

Γι’ αυτό και έχουμε μία καλύτερη εικόνα στο τι έγινε στα ματς μεταξύ των ομάδων, που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-4. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς θα ρίξουμε μία «ματιά» και όσα έγιναν στην περασμένη σεζόν.

Ολυμπιακός:

Ο Ολυμπιακός είχε μία μεγάλη «πτώση». Την περασμένη αγωνιστική χρονιά ήταν αήττητος στα ματς της κανονικής διάρκειας, απέναντι σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, μέτρησε συνολικά 14 βαθμούς σε έξι παιχνίδια, έχοντας τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες. Τη φετινή σεζόν, τα πράγματα άλλαξαν, με τους Πειραιώτες να είναι η ομάδα με τους λιγότερους βαθμούς στα ντέρμπι έχοντας μονάχα μία νίκη και έξι βαθμούς.

ΠΑΟΚ:

Μεγάλη «αλλαγή» θα δούμε και στον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς είχαν ένα πολύ άσχημο ρεκόρ στα ντέρμπι της περασμένης σεζόν, αφού είχαν μαζέψει μονάχα δύο βαθμούς.

Παρ’ όλα αυτά, φέτος είναι και το μεγάλο «αφεντικό». Σε έξι αναμετρήσεις έχουν 11 βαθμούς, με τη μοναδική τους ήττα να είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΑΕΚ:

Περίπου στα… ίδια είναι η ΑΕΚ. Τη σεζόν 2024-25 είχε μαζέψει στα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας συνολικά επτά βαθμούς, έχοντας μία νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και άλλη μία στην Τούμπα.

Φέτος είναι ελαφρώς καλύτερη, αφού έχει συλλέξει οκτώ βαθμούς, με την καλύτερή της εμφάνιση να είναι φυσικά το 4-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός:

Παρόμοια πορεία στα ντέρμπι έχει και ο Παναθηναϊκός, παρά τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητών. Οι «πράσινοι» τη φετινή σεζόν έχουν συνολικά επτά βαθμούς από τους 18 διαθέσιμους, έχοντας στην… τσέπη τους και τη σπουδαία νίκη στο Γ. Καραϊσκάκης.

Λίγο καλύτερα τα είχαν πάει την περασμένη σεζόν, αφού σε έξι ματς είχαν εννέα βαθμούς, έχοντας χάσει μονάχα από την ΑΕΚ.

Τα αποτελέσματα στα ντέρμπι της περασμένης σεζόν:

Παναθηναϊκός (εννέα βαθμοί):

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: 0-0 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-0 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: 0-0 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: 2-1 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: 1-0 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: 1-1

ΠΑΟΚ (δύο βαθμοί):

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: 0-0 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-1 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: 2-3 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: 2-1 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: 1-2 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: 2-1

ΑΕΚ (επτά βαθμοί):

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-0 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-1 Ολυμπιακός – ΑΕΚ: 4-1 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: 1-0 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: 1-2 ΑΕΚ – Ολυμπιακός: 0-1

Ολυμπιακός (14 βαθμοί):

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: 0-0 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: 2-3 Ολυμπιακός – ΑΕΚ: 4-1 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: 1-1 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: 2-1 ΑΕΚ – Ολυμπιακός: 0-1

Η βαθμολογία στα ντέρμπι της περασμένης σεζόν:

Ολυμπιακός 14 (11-5) Παναθηναϊκός 9 (4-2) ΑΕΚ 7 (6-8) ΠΑΟΚ 2 (6-8)

Τα αποτελέσματα στα ντέρμπι της φετινής σεζόν:

ΑΕΚ (οκτώ βαθμοί):

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

ΠΑΟΚ (11 βαθμοί)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Ολυμπιακός (έξι βαθμοί):

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Παναθηναϊκός (επτά βαθμοί):

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

Η βαθμολογία στα ντέρμπι της φετινής σεζόν: