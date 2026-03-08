Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan Super League, αλλά και το πρόγραμμα, μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας.

Η Stoiximan Super League έχει πάρει «φωτιά». Μονάχα δύο αγωνιστικές απομένουν για τη λήξη της κανονικής διάρκειας και πλέον έχει αρχίσει να «ξεκαθαρίζει» το τοπίο.

Η 4άδα έχει «κλειδώσει», με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Παναθηναϊκό να διεκδικούν τον τίτλο. Στην 4η θέση δεδομένα θα είναι οι «πράσινοι», ενώ οι άλλες τρεις θέσεις ακόμα είναι «ανοιχτές», με την «Ένωση» να είναι πρώτη και στο +2.

Από εκεί και πέρα, ο Λεβαδειακός θα είναι στα Play Offs για τις θέσεις 5-8. Ποιες ομάδες θα ακολουθήσουν είναι ένας «άλυτος γρίφος».

Αυτή τη στιγμή, ΟΦΗ και Άρης έχουν 29 βαθμούς, ενώ 28 έχουν Βόλος και Ατρόμητος (ματς λιγότερο). Λίγο πιο χαμηλά είναι η Κηφισιά, που έχει 24 και μερικές ελπίδες να «προλάβει», μιας και έχει ματς λιγότερο.

Οριστικά στα Play Outs, ώστε να παίξουν για την παραμονή τους θα είναι ο Πανσερραϊκός, ο Asteras AKTOR, Παναιτωλικός, αλλά και η ΑΕΛ.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:

AEK 56 βαθμοί ΠΑΟΚ 54 βαθμοί Ολυμπιακός 54 βαθμοί Παναθηναϊκός 45 βαθμοί Λεβαδειακός 39 βαθμοί ΟΦΗ 29 βαθμοί Άρης 29 βαθμοί Ατρόμητος 28 βαθμοί* Βόλος 28 βαθμοί Κηφισιά 24 βαθμοί* Παναιτωλικός 21 βαθμοί ΑΕΛ 21 βαθμοί Asteras AKTOR 16 βαθμοί Πανσερραϊκός 15 βαθμοί

*Έχουν ένα ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 14/03 19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

Πανσερραϊκός – Άρης 14/03 20:00 ΑΕΛ – Asteras AKTOR

ΑΕΛ – Asteras AKTOR 15/03 16:00 Κηφισιά – Βόλος

Κηφισιά – Βόλος 15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 15/03 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

Ατρόμητος – ΑΕΚ 15/03 21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής: