Η Stoiximan Super League έχει πάρει «φωτιά». Μονάχα δύο αγωνιστικές απομένουν για τη λήξη της κανονικής διάρκειας και πλέον έχει αρχίσει να «ξεκαθαρίζει» το τοπίο.
Η 4άδα έχει «κλειδώσει», με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Παναθηναϊκό να διεκδικούν τον τίτλο. Στην 4η θέση δεδομένα θα είναι οι «πράσινοι», ενώ οι άλλες τρεις θέσεις ακόμα είναι «ανοιχτές», με την «Ένωση» να είναι πρώτη και στο +2.
Από εκεί και πέρα, ο Λεβαδειακός θα είναι στα Play Offs για τις θέσεις 5-8. Ποιες ομάδες θα ακολουθήσουν είναι ένας «άλυτος γρίφος».
Αυτή τη στιγμή, ΟΦΗ και Άρης έχουν 29 βαθμούς, ενώ 28 έχουν Βόλος και Ατρόμητος (ματς λιγότερο). Λίγο πιο χαμηλά είναι η Κηφισιά, που έχει 24 και μερικές ελπίδες να «προλάβει», μιας και έχει ματς λιγότερο.
Οριστικά στα Play Outs, ώστε να παίξουν για την παραμονή τους θα είναι ο Πανσερραϊκός, ο Asteras AKTOR, Παναιτωλικός, αλλά και η ΑΕΛ.
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:
- AEK 56 βαθμοί
- ΠΑΟΚ 54 βαθμοί
- Ολυμπιακός 54 βαθμοί
- Παναθηναϊκός 45 βαθμοί
- Λεβαδειακός 39 βαθμοί
- ΟΦΗ 29 βαθμοί
- Άρης 29 βαθμοί
- Ατρόμητος 28 βαθμοί*
- Βόλος 28 βαθμοί
- Κηφισιά 24 βαθμοί*
- Παναιτωλικός 21 βαθμοί
- ΑΕΛ 21 βαθμοί
- Asteras AKTOR 16 βαθμοί
- Πανσερραϊκός 15 βαθμοί
*Έχουν ένα ματς λιγότερο
Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:
- 14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
- 14/03 19:30 Πανσερραϊκός – Άρης
- 14/03 20:00 ΑΕΛ – Asteras AKTOR
- 15/03 16:00 Κηφισιά – Βόλος
- 15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
- 15/03 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
- 15/03 21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:
- 22/03 19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά
- 22/03 19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
- 22/03 19:00 Άρης – ΟΦΗ
- 22/03 19:00 Asteras AKTOR – Παναθηναϊκός
- 22/03 19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
- 22/03 19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ
- 22/03 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ