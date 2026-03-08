Η 4άδα «κλείδωσε» και με τη… βούλα, ακόμα και ο Παναθηναϊκός μπορεί να «πιάσει» τον Λεβαδειακό στη βαθμολογία, σε ένα ακραίο σενάριο!

Τεράστια νίκη για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» αν και δεν ξεκίνησαν με ιδανικό τρόπο τη σεζόν, μπόρεσαn να «κλειδώσουν» την 4άδα, μετά την 24η «στροφή» της Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» επικράτησε με 4-1 στην έδρα του Λεβαδειακού (08/03) και «ξέφυγε» στο +6 στη βαθμολογία.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου μπορεί να τον «πιάσει» στη βαθμολογία, αφού απομένουν δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Παρ’ όλα αυτά, υπάχει μόνο ένα σενάριο. Τι θα πρέπει να γίνει;

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός, που έχει και το «πάνω χέρι», θα πρέπει να ηττηθεί από τον Παναιτωλικό (15/03, 21:00), αλλά και τον Asteras AKTOR (22/03, 19:00).

Παράλληλα, θα πρέπει ο Λεβαδειακός να πετύχει δύο νίκες απέναντι σε ΠΑΟΚ (15/03, 18:00), αλλά και Ατρόμητο (22/03, 19:00).

Τότε, θα έχουμε ισοβαθμία στην 4η θέση, με τις δύο ομάδες να είναι στους 45 βαθμούς.

Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός θα είναι στην 4η θέση, ενώ ο Λεβαδειακός στην 5η, άρα και σε διαφορετικά γκρουπ!

Ο λόγος; Είναι πάρα πολύ απλός. Το πρώτο κριτήριο στις ισοβαθμίες της Stoiximan Super League είναι το πόσοι βαθμοί μάζεψαν οι δύο ομάδες στα μεταξύ τους ματς.

Εφόσον, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει τέσσερις, ενώ ο Λεβαδειακός έναν, θα είναι και πιο πάνω στη βαθμολογία.

Αναλυτικά, τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Stoiximan Super League:

1.Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.

2.Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.

3.Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

4.Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

5.Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

6.Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

7.Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.