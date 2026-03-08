Η ΑΕΚ μόνο πρώτη στη βαθμολογία της Stoiximan Super League, γιατί Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ (08/03, 0-0) έμειναν στην ισοπαλία. Ένα αποτέλεσμα, που είχαν «ξεχάσει»!

Το μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έφτασε στο τέλος του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ (08/03, 0-0) είχαν τις ευκαιρίες, το πάλεψαν, αλλά «κόλλησαν», με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία.

Μεγάλη «νικήτρια»; Η ΑΕΚ, καθώς είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία, και στο +2 και από τις δύο ομάδες!

Κι όλα αυτά, επειδή είδαμε ένα αποτέλεσμα, που δεν «συνηθίζουμε». Τι εννοούμε; Αρκεί να δούμε τα τελευταία ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και θα καταλάβουμε ακριβώς…

Είχαν «ξεχάσει» την ισοπαλία

Η αλήθεια είναι πως το «Χ» είναι ένα αποτέλεσμα που το βλέπουμε αρκετές φορές, όταν μιλάμε για «μάχες» ανάμεσα σε δύο τόσο καλές ομάδες.

Άλλωστε, τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ωστόσο, στην περίπτωση των Πειραιωτών με τον «Δικέφαλο του Βορρά», μόνο αυτό δεν ισχύει.

Για να βρούμε την τελευταία ισοπαλία, θα πρέπει να γυρίσουμε 12 ματς και τρία χρόνια πίσω. Κι όμως, αφού κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από τον Φλεβάρη του 2023!

Τότε, στο γήπεδο της Τούμπας, τα δύο κλαμπ είχαν μείνει «άσφαιρα» για την 21η «στροφή» του πρωταθλήματος.

Οι επόμενες 12 αναμετρήσεις είχαν και νικητή, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα μικρό «προβάδισμα», αφού μετράει επτά νίκες έναντι πέντε της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου!

Παρ’ όλα αυτά, το σερί με συνεχόμενα ματς που έβγαζαν τουλάχιστον έναν νικητή έλαβε «τέλος», με την ΑΕΚ να βγαίνει… κερδισμένη από αυτό.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα παιχνίδια ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.