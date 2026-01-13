Κι όμως, από το καλοκαίρι, μέχρι και σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει «αλλάξει» σχεδόν όλο το TOP-5 των πιο ακριβών πωλήσεών του!

Ο Παναθηναϊκός έχει «μπει» δυνατά στο μεταγραφικό «παζάρι» του Ιανουαρίου.

Πολλοί είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει ήδη τα «πράσινα», ωστόσο, δεν τα πάει καθόλου άσχημα και στο τομέα των πωλήσεων.

Από το καλοκαίρι, μέχρι και σήμερα, έχει βάλει σημαντικά ποσά στα ταμεία του και… συνεχίζει.

Η μεταγραφή του Τετέ στην Γκρέμιο, ήταν η τελευταία χρονικά φορά που το «τριφύλλι» αποχαιρέτησε έναν ποδοσφαιριστή του, βάζοντας στις… τσέπες του του αρκετά εκατομμύρια.

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Να έχει «αλλάξει» σχεδόν όλο το TOP-5 των πιο ακριβών πωλήσεών του, μέσα σε λίγους μήνες!

Ένα TOP-5, που πήγε να «αλλάξει» όλο

Προφανώς, και η πιο «λαμπερή» πώληση του τελευταίου καιρού στον Παναθηναϊκό είναι ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ο Έλληνας επιθετικός πωλήθηκε έναντι 22.000.000 ευρώ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και είναι στο Νο.1 της λίστας. Από πίσω του ακριβώς είναι ένας νυν συμπαίκτης του.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ακολούθησε ακριβώς το ίδιο «δρομολόγιο» και με τα 12.000.000 που δαπανήθηκαν για χάρη του, τον τοποθετούν στη δεύτερη θέση.

Έπειτα θα βρούμε τον Τετέ, με τον Βραζιλιάνο να επιστρέφει στην πατρίδα του, με μία μεταγραφή που «στοίχισε» 6.200.000 ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt!

Την 4η θέση θα την αφήσουμε επείτηδες για το τέλος και θα πάμε απευθείας στον ποδοσφαιριστή, που «κλείνει» την 5άδα.

Ο λόγος για τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που μετά από έναν χρόνο στην Ελλάδα μπόρεσε να πάει στη Σαμπάμπ Αλ-Αχλί έναντι 5.000.000 ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.

Από πάνω του, θα βρούμε τη μοναδική πώληση, η οποία δεν έγινε στα τελευταία δύο μεταγραφικά «παζάρια».

Ο Τζιμπρίλ Σισέ, μετά από μία 2ετία στην Ελλάδα αποφάσισε να πει «αντίο», με τη Λάτσιο να βγάζει 5.800.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της το καλοκαίρι του 2011.

Σχεδόν ένα ολόκληρο TOP-5 «αλλαγμένο», μέσα σε μόλις λίγους μήνες!

FORÇA E RAÇA, MEU GRÊMIO! 🇪🇪🎶 Tetê já está em Porto Alegre e chegou assim: alentando! pic.twitter.com/2rJ03piZH0 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 12, 2026

Δείτε ΕΔΩ τις πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του Παναθηναϊκού.