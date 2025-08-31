Ιωαννίδης, Κωστούλας, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης και όχι μόνο, «τσεκάροντας» απλώς τις μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Η ποδοσφαιρική αγορά «ψήφισε» Ελλάδα!

Ο Φώτης Ιωαννίδης στη Λισαβόνα το Σάββατο (30/08), για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ουσιαστικά, για να ολοκληρώσει την ιστορική μεταγραφή, ύψους 25.000.000 ευρώ με τα μπόνους.

Ιστορική τόσο για τον ίδιο και τον Παναθηναϊκό, όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, που παρατηρεί και χρηματιστηριακά την «άνθησή» του.

Μετρώντας μόνο τις πωλήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο φετινό καλοκαίρι, δίχως να έχει «κλείσει» ακόμη η περίοδος των μεταγραφών, το συνολικό ποσό που έχει επενδυθεί είναι άνω των 90.000.000 ευρώ!

Κι όπως προαναφέρθηκε, «μένοντας» μόνο σε αυτές του φετινού καλοκαιριού, γιατί αν προστεθούν κι αυτές των Παυλίδη (καλοκαίρι 2024, 18.000.000 ευρώ), Δουβίκα (καλοκαίρι 2024, 14.000.000 ευρώ) και Τζίμα (Ιανουάριος 2025, 26.000.000 ευρώ), το ποσό «εκτοξεύεται» ακόμα περισσότερο!

Σύμφωνα με το Transfermarkt, λοιπόν, πάνω 90.000.000 ευρώ καθαρά, έχουν δοθεί φέτος για την αγορά Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Δίχως, δηλαδή, να υπολογίζονται τα μπόνους.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Μπάμπης Κωστούλας, που μετέβη από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, έναντι 35.000.000 ευρώ. Ακολουθεί ο Φώτης Ιωαννίδης, από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ, έναντι 22.000.000 ευρώ, και ο Γιώργος Βαγιαννίδης με 12.000.000 ευρώ, για το ίδιο «δρομολόγιο».

Έπειτα, ο Χρήστος Ζαφείρης, από τη Σλάβια Πράγας στον ΠΑΟΚ για 10.500.000 ευρώ, ο Ευθύμης Κουλούρης από την Πογκόν στην Αλ Ούλα για 4.000.000 ευρώ, ο Παντελής Χατζηδιάκος από την Κάλιαρι στην Κοπεγχάγη για 1.500.000 ευρώ, ο Νεκτάριος Τριαντής (2.500.000 ευρώ) και ο Γιώργος Κυριακόπουλος (2.000.000 ευρώ).

Η λίστα, προφανώς, συνεχίζεται, με τους Δημήτρη Καλοσκάμη (1.200.000 ευρώ από τον Ατρόμητο στην ΑΕΚ) και Γιώργο Λιάβα (500.000 ευρώ από τον Παναιτωλικό στη Ρίο Άβε). Συμπέρασμα;

Οι «μετοχές» των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο έχουν εκτοξευθεί και πολλά γεγονότα απαντούν στο «γιατί».

Οι καλύτερες ευρωπαϊκές πορείες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, αλλά και οι εξαιρετικές εμφανίσεις της Εθνικής Ελλάδας, που την έφεραν στην ελίτ της Γηραιάς Ηπείρου και τη League A του Nations League, είναι οι βασικότεροι λόγοι.

Στη βάση, πάντως, αποδεικνύεται πως το ταλέντο στην Ελλάδα και στον Έλληνα ποδοσφαιριστή όχι μόνο υπάρχει, αλλά αναγνωρίζεται και εδραιώνεται στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.