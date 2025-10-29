Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης έκαναν το ίδιο «δρομολόγιο» το καλοκαίρι. Από τον Παναθηναϊκό, στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η πρώτη τους συνεργασία δεν άργησε να έρθει!

Από τον Παναθηναϊκό, στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με μεταγραφές ρεκόρ!

Δύο ποδοσφαιριστές έκαναν το ίδιο «δρομολόγιο» και πλέον ζουν το όνειρό τους στην Πορτογαλία.

Η αρχή έγινε με τον Γιώργο Βαγγιανίδη, με τον Έλληνα δεξιό μπακ να πετάει για τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, «αφήνοντας» στον Παναθηναϊκό 12.000.000 στα ταμεία του!

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ένας… φίλος του από τα παλιά τον ακολούθησε και του «πήρε» τον τίτλο της «πιο ακριβής πώλησης στην ιστορία των ‘πρασίνων’».

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δαπάνησε για τον Φώτη Ιωαννίδη 22.000.000 ευρώ, για να κάνει ξανά συμπαίκτες το παλιό δίδυμο του «τριφυλλιού»!

Οι δύο ποδοσφαιριστές, έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν… απόσβεση των χρημάτων τους. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς για πρώτη φορά στην καριέρα τους συνεργάστηκαν και το αποτέλεσμα έφερε γκολ για την ομάδα τους!

Η πρώτη συνεργασία ήρθε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Όπως καταλαβαίνει κανείς, οι δύο τους έχουν παίξει σε πολλά παιχνίδια παρέα, τόσο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όσο και με της Εθνικής.

Ωστόσο, ποτέ δεν είχαν βρει το «πώς» να συνεργαστούν και να «δώσουν» ένα γκολ στην ομάδα τους!

Στο ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Αλβέρκα (28/10, 5-1) για τα προημιτελικά του Allianz Cup ξεκίνησαν βασικοί και «πρωταγωνίστησαν»!

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης με δύο ασίστ, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης με γκολ και ασίστ! Μάλιστα, το τελευταίο γκολ των «λιονταριών» είχε μόνο… Ελλάδα. Τι εννοούμε με αυτό;

Στο 81ο λεπτό, ο 24χρονος μπακ έδωσε την μπάλα στον συμπατριώτη, όταν και αυτός ήταν αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή.

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρήκε χώρο και με ένα πολύ όμορφο τελείωμα με το αριστερό έστειλε την μπάλα! Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να «μετατρέψει» την πάσα του Γιώργου Βαγιαννίδη σε ασίστ, για την πρώτη τους συνεργασία έχοντας παίξει στους Πορτογάλους 198 λεπτά παρέα, σύμφωνα με το Transfermarkt!

Κι όμως, μπορεί να ήταν μαζί αρκετά χρόνια, όμως «χρειάστηκαν» τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, για να «φτιάξουν» ένα γκολ παρέα!

Θα έχει κι άλλα «ελληνικά τέρματα» η ομάδα τους μέσα στη σεζόν; Μόνο ο χρόνος θα το δείξει…

Δείτε ΕΔΩ όλες τις φορές που έπαιξαν μαζί ο Γιώργος Βαγιαννίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης.