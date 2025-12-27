Τι ανέφερε ο Φώτης Ιωαννίδης σε συνέντευξή του και συγκεκριμένα, στην πρώτη του προσπάθεια να μιλήσει στα πορτογαλικά.

Ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε τη μεγάλη απόφαση το καλοκαίρι του 2025 και αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, με προορισμό την Πορτογαλία και συγκεκριμένα, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Εκεί, μετρά 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έως τώρα, με έξι γκολ, τρεις ασίστ και ήδη, έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας, αλλά και του προπονητή του.

Ο Ιωαννίδης αποκάλυψε γιατί δεν έφυγε νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό (video) Ο Φώτης Ιωαννίδης παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στον Ντέμη Νικολαΐδη, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τους λόγους που δεν αποχώρησε νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό.

Το ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του, λοιπόν, έφερε και μία συνέντευξη στο CNN της Πορτογαλίας, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στην οποία ο Φώτης Ιωαννίδης είπε και τις πρώτες του λέξεις στα πορτογαλικά, δίνοντας μία… υπόσχεση ουσιαστικά, στους φίλους της Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

«Θα σκοράρω πολλά γκολ», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη βοήθεια του δημοσιογράφου.

Fotis Ioannidis já fala um pouco português 😂💚 pic.twitter.com/uzKhhT4Ndw — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) December 26, 2025

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον συναγωνισμό με τον Λουίς Σουάρες για την θέση στην αρχική ενδεκάδα, αλλά και την παρουσία του Βαγγέλη Παυλίδη στην Πορτογαλία και την Μπενφίκα.

«Πρέπει να ανταγωνίζομαι, να παλεύω για κάθε θέση, χρειάζεται να δίνω περισσότερα. Αλλά ξέρω τι μπορώ να προσφέρω και με τον χρόνο θα γίνω καλύτερος.

Με τον Παυλίδη είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, αλλά καλοί φίλοι εκτός γηπέδου. Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει, είναι ένας πολύ καλό παίκτης και χαίρομαι για αυτόν.

Υπάρχουν τρεις μεγάλες ομάδες, αλλά πιστεύω ότι είμαστε η πιο ολοκληρωμένη και παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Όλοι νιώθουμε ότι είναι εφικτό (σ.σ. η κατάκτηση τρίτου σερί τίτλου) και μας το μεταφέρουν».

Τέλος, αναφέρθηκε στον προπονητή του, Ρουί Μπόρζες, τονίζοντας: «Δεν γνώρισα προσωπικά τον Ρούμπεν Αμόριμ, έναν εξαιρετικό προπονητή. Αλλά ο δικός μας είναι επίσης φανταστικός, καλός άνθρωπος, ταπεινός, επικοινωνεί καλά μαζί μας και για όλα αυτά είναι καλός προπονητής».