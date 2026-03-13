Ο Ολυμπιακός έχει φροντίσει να «δέσει» ποδοσφαιριστές, που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δείξει πολλές φορές πως τους εμπιστεύεται!

Ακόμα ένα «κεφάλαιο ανανέωση» μπόρεσε να «κλείσει» πολύ θετικά για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» τον τελευταίο καιρό «παίζουν» σε πολλά μέτωπα, αφού έχουν προχωρήσει σε πολλά νέα συμβόλαια.

Ο Ολυμπιακός έτοιμος να επιβεβαιώσει πως έχει αλλάξει… συνήθειες στον Ελ Κααμπί! (video) Όλα δείχνουν ότι οδεύουμε προς την τελική ευθεία, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι έτοιμος να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό!

Μία από τις υποθέσεις που «έκαιγαν» ήταν αυτή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Το συμβόλαιο του Μαροκινού επιθετικού έφτανε στο τέλος του σε λίγους μήνες. Ωστόσο, οι Πειραιώτες έδωσαν ακόμα έναν λόγο στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να «χαμογελάει».

Τα «χαμόγελα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Όλοι γνωρίζουμε πως ο Βάσκος τεχνικός, έχει ορισμένους παίκτες που τους χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές. Δεν είναι «μυστικό», αφού μία γρήγορη ματιά, στους ποδοσφαιριστές που έχει χρησιμοποιήσει περισσότερες φορές είναι αρκετή.

Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Ζέλσον Μαρτίνς και Τσικίνιο είναι οι τελευταίες ανανεώσεις του Ολυμπιακού. Και οι τρεις, είναι μέσα στο Top-10, με τους παίκτες που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δείξει την πιο πολύ «εμπιστοσύνη» στην Ελλάδα.

Μάλιστα, ο πρώτος και ο τελευταίος είναι στις θέσεις Νο.2 και Νο.3, πίσω μόνο από τον Σαντιάγο Έσε!

We are proud to announce that Ayoub El Kaabi has extended his contract with our club, Olympiacos FC! 🔴⚪️ pic.twitter.com/QyCQUboVug — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026

Από εκεί και πέρα, η 10άδα κλείνει με τον Κοστίνια, ακόμα έναν παίκτη που ανανέωσε και είναι «δεμένος» στον Πειραιά, μέχρι το καλοκαίρι του 2029!

Στη 12η θέση θα βρούμε τον Λορέντσο Πιρόλα, ακόμα έναν παίκτη που ανανέωσε πρόσφατα τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, έχοντας παίξει 58 ματς!

Πώς ο Μεντιλίμπαρ «μεταμόρφωσε» τον Τσικίνιο στον παίκτη που ήθελε (video) O Ολυμπιακός «έδεσε» τον Τσικίνιο, έναν παίκτη που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον «μεταμόρφωσε» στα δικά του «θέλω».

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης; Όλη η πρώτη 10άδα με τους παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν συμβόλαιο, τουλάχιστον μέχρι το 2027!

Επομένως, ο Βάσκος τεχνικός θα πρέπει να είναι «χαρούμενος», αφού το καλοκαίρι δεν θα χάσει ως ελεύθερο κάποιο από τα βασικά του «εργαλεία».

Δείτε ΕΔΩ τους παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.