O Ολυμπιακός «έδεσε» τον Τσικίνιο, έναν παίκτη που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον «μεταμόρφωσε» στα δικά του «θέλω».

Ολυμπιακός και Τσικίνιο συνεχίζουν μαζί!

Το συμβόλαιο του Πορτογάλου μέσου, μπορεί να έφτανε στο τέλος του το καλοκαίρι του 2027, αλλά οι Πειραιώτες τον «επιβράβευσαν» για όσα έχει προσφέρει.

Με μία νέα συμφωνία, που θα τον κρατήσει στο Λιμάνι, για αρκετά χρόνια. Επομένως, ο Ολυμπιακός θα έχει στο δυναμικό του έναν ποδοσφαιριστή, που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δείξει πόσο τον εμπιστεύεται.

Ο Τσικίνιο ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / Chiquinho has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ pic.twitter.com/KvmbSpr40N — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 17, 2026

Άλλωστε, είναι ελάχιστες οι φορές, που όταν είναι διαθέσιμος, ο προπονητής του δεν τον χρησιμοποιεί.

Άρα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν προχωρούν τυχαία στην ανανέωσή του. Το κάθε άλλο, αφού μιλαμε για έναν παίκτη που έχει «μεταμορφωθεί» στα χέρια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η «μεταμόρφωση» του Τσικίνιο

Ο Τσικίνιο ήρθε στην Ελλάδα τον Γενάρη του 2024, ως μία από τις επιλογές του Κάρλος Καρβαλιάλ, για τον χώρο του κέντρου.

Ωστόσο, οι δύο τους δεν συνεργάστηκαν πάρα πολύ, αφού ο δεύτερος είπε «αντίο» στον Ολυμπιακό, μετά από λίγο καιρό.

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε δει στον Τσικίνιο «κάτι», που δεν φαινόταν όταν είχε έρθει η απόκτησή του.

Ο Τσικίνιο διάλεξε Βεζένκοφ κι εξήγησε στους Betarades τον λόγο που απολαμβάνει την παρουσία του στο ΣΕΦ (video) Η… παρέλαση του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στο ΣΕΦ συνεχίστηκε και στο πλαίσιο του Game 2 με τη Ρεάλ. Τι είπε ο Τσικίνιο στους Betarades;

Ο Βάσκος τεχνικός -κατά κύριο λόγο- χρησιμοποιεί τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή πίσω από τον κεντρικό επιθετικό.

Σε μία θέση, που ναι μεν είχε παίξει στην καριέρα του, αλλά σε καμία περίπτωση με τέτοια «συνέπεια». Κι αυτό, γιατί περίπου το 1/3 των παιχνιδιών της καριέρας του στη θέση «10» έχουν έρθει στην Ελλάδα.

Ένα «τρικ», που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προτιμάει, καθώς βλέπει έναν παίκτη που «εξυπηρετεί» τέλεια την πίεση ψηλά, αφού «καταπίνει» πολλά χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο.

Το έπος του Τσικίνιο στον Βόλο: Δύο εμπνεύσεις, δύο γκολ και η… πρωτιά που χάρισε! (video) Ο Τσικίνιο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στον Βόλο, καθώς όχι μόνο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, αλλά το έκανε και με… μαγικό τρόπο. Μάλιστα, χάρισε και μία «πρωτιά» σε συμπαίκτη του.

Από εκεί και πέρα, απαρατήρητα δεν μπορούν να περάσουν και τα «νούμερα» του Τσικίνιο.

Αρκεί να δούμε πως ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ στην καριέρα του (16), αλλά είναι και αυτή με τις περισσότερες ασίστ (11 μαζί με Μπενφίκα)!

Επομένως, εύκολα καταλαβαίνει κανείς, γιατί οι Πειραιώτες αποφάσισαν να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο με τον Πορτογάλο μέσο για τα επόμενα χρόνια.