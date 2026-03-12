Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Ολυμπιακός θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί και ο Μαροκινός στράικερ έμεινε στην «οικογένειά» του.

Η παραμονή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό πήρε επίσημη μορφή!

We are proud to announce that Ayoub El Kaabi has extended his contract with our club, Olympiacos FC! 🔴⚪️ pic.twitter.com/QyCQUboVug — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μαροκινό «killer», αφού πρώτα είχε δώσει ένα… teaser, με «άρωμα» από το ιστορικό γκολ του στον τελικό του Conference League με τη Φιορεντίνα.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός δημοσίευσε και ένα βίντεο όπου βρίσκονταν μαζί ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, βλέποντας μερικές από τις πιο ιστορικές στιγμές στην ιστορία των Πειραιωτών.

Στα πρώτα του λόγια, μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Μαροκινός δεν έκρυψε τη μεγάλη του χαρά για την παραμονή του, ενώ χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως τη δεύτερή του οικογένεια.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ελ Κααμπί:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ήρθα χαρούμενος και εύχομαι να δώσω κι άλλα όπως έδωσα και στις προηγούμενες σεζόν.

Εύχομαι να διανύσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί και να κατακτήσουμε όλους τους δυνατούς τίτλους. Αχ αυτή η φανέλα του Ολυμπιακού… Ένιωσα αμέσως την αξία της. Πλέον νιώθω τον εαυτό μου μέλος αυτής της οικογένειας. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου.

Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας που με υποστηρίζουν και τιμούν την προσπάθειά μου στο γήπεδο. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη στο να είμαι συνεχώς ενεργός και να σκοράρω. Αυτό το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό για εμένα».

Δείτε το βίντεο: