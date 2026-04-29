Ο Ηρακλής είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη σπουδαία προσθήκη του Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος οδεύει για τη δεύτερη «εξαίρεση» της καριέρας του.

Ο Ηρακλής επέστρεψε στη Stoiximan Super League και θέλει να «ταράξει» τα νερά από την αρχή. Ο «Γηραιός» είναι πολύ κοντά στο να υλοποιήσει μία τεράστια κίνηση, αφού ο Βάλτερ Ματσάρι είναι έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Το τι έχει καταφέρει στην καριέρα του είναι περιττό να ειπωθεί, αφού μιλάμε για έναν προπονητή που έχει φάει τους πάγκους με το… κουτάλι.

«Αφετηρία» ήταν το 1996, όταν και ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή στην Μπολόνια, για να αρχίσει το δικό του «ταξίδι» το 2001 στις ακαδημίες των «ροσομπλού».

Walter #Mazzarri has been approached by #Iraklis for the coach role. Expected a meeting tonight. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 29, 2026

Από τότε έχει αναλάβει πολλές ομάδες, με σπουδαιότερες δουλειές στο βιογραφικό του να είναι το πέρασμα από την Ίντερ, αλλά και οι δύο του θητείες στη Νάπολι!

Μάλιστα, το 2011 είχε καταφέρει να φέρει μία μεγάλη επιτυχία στους «παρτενοπέι», αφού μαζί τους κατέκτησε το Coppa Italia! Όπως καταλαβαίνει κανείς, μιλάμε για έναν προπονητή με ένα βιογραφικό που «ζαλίζει».

Και όχι μόνο αυτό, αφού είναι έτοιμος να κάνει μία «εξαίρεση», για να αναλάβει τον Ηρακλή.

H μοναδική «εξαίρεση» του Ματσάρι

Ο Βάλτερ Ματσάρι είναι γνωστός, για τα όσα έχει κάνει στην πατρίδα του. Και όχι άδικα, αφού το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ήταν στην Ιταλία.

Γι’ αυτό και πολύ σπάνια τον βλέπουμε να λέει «ναι» σε ομάδες που είναι μακριά από τη γειτονική μας χώρα.

Παρ’ όλα αυτά, είναι έτοιμος για μία «εξαίρεση». Ωστόσο, αυτή δεν θα είναι η πρώτη στην καριέρα του. Για την ακρίβεια, ο Βάλτερ Ματσάρι έχει αναλάβει μόνο μία ομάδα που ήταν εκτός Ιταλίας.

Ποια ήταν αυτή; Η Γουότφορντ! Το 2016 το αγγλικό κλαμπ έψαχνε τον άνθρωπο που θα την «οδηγήσει» στην Premier League.

Ο Ιταλός τεχνικός έμεινε για μία σεζόν, «γλύτωσε» τον υποβιβασμό και είπε «αντίο», λίγο πριν το φινάλε της αγωνιστικής χρονιάς.

Αυτή ήταν και η μοναδική του δουλειά μακριά από την Ιταλία. Ωστόσο, για χατίρι του Ηρακλή είναι έτοιμος να κάνει ακόμα μία «εξαίρεση».

Δείτε ΕΔΩ την καριέρα του Βάλτερ Ματσάρι.