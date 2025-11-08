Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να «δέσει» με νέο συμβόλαιο τον Λορέντσο Πιρόλα, για δύο λόγους.

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει «μπροστά» το πλάνο των ανανεώσεων. Ο Κοστίνια ήταν ο πρώτος, όμως πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλοι παίκτες του ρόστερ. Μέσα σε αυτούς, θα συμπεριληφθεί με βεβαιότητα και το όνομα του Λορέντσο Πιρόλα.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός έχει «κερδίσει» απόλυτα τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο να εμπιστεύεται με «κλειστά» μάτια το αμυντικό δίδυμο που συνθέτει παρέα με τον Παναγιώτη Ρέτσο.

Αν και στην εκκίνηση της περασμένης σεζόν, ο Πιρόλα βρισκόταν πιο πίσω στην ιεραρχία της άμυνας, δούλεψε, εξελίχθηκε και έτσι, ήρθε ανέβηκε αρκετά «σκαλοπάτια». Επί της ουσίας, έγινε ο παίκτης που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, για το κέντρο της άμυνας στην ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, δεν προχωρά τυχαία με την ανανέωση του συμβολαίου του. Εν αντιθέσει, αυτό γίνεται για δύο λόγους.

Ο πρώτος αφορά, σίγουρα, τα «θέλω» του Βάσκου τεχνικού. Ο Λορέντσο Πιρόλα «μπαίνει» αποφασιστικά στις μονομαχίες, είναι «δυνατός» στον αέρα και έχει «δουλέψει» το παιχνίδι του με τα πόδια, ώστε να μπορεί να βοηθά άμεσα στην ανάπτυξη της ομάδας του, όταν κρίνεται απαραίτητο, είτε με μακρινές μπαλιές, είτε προωθώντας άμεσα την μπάλα σε κάποιον συμπαίκτη του, χωρίς να υποπίπτει σε λάθη.

Μιλώντας με αριθμούς, αναφορικά με τα παραπάνω στοιχεία, στη φετινή Stoiximan Super League, ο Ιταλός κερδίζει το 71% των μονομαχιών που δίνει σε κάθε ματς, σε έδαφος και αέρα. Παράλληλα, έχει 3.1 ανακτήσεις κατοχής, αλλά και 1.3 κλεψίματα. Στον τομέα της ανάπτυξης, έχει 83% ακρίβεια στις πάσες του, πραγματοποιώντας κατά μέσο όρο 36.7, ανά αγώνα. Το 1/3 εξ αυτών συνεισφέρουν στο «χτίσιμο» του παιχνιδιού των Πειραιωτών.

Φυσικά, ο Παναγιώτης Ρέτσος έχει πιο άμεσο ρόλο ως προς την ανάπτυξη του επιθετικού παιχνιδιού του Ολυμπιακού από την άμυνα. Ωστόσο, ο Πιρόλα ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς και σε αυτόν τον τομέα.

Η επικείμενη πρόωρη (σ.σ. το υπάρχον λήγει το 2027) ανανέωση του συμβολαίου του, πάντως, πέρα από το αγωνιστικό σκέλος με την επιβράβευση του ποδοσφαιριστή για όσα έχει προσφέρει, στοχεύει και σε κάτι ακόμα. Ο Λορέντσο Πιρόλα έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω του «βλέμματα», ιδίως από ομάδες της πατρίδας του.

Έτσι λοιπόν, μόνο απίθανο δεν είναι ο Ολυμπιακός να δεχθεί «κρούσεις» στα ερχόμενα μεταγραφικά «παράθυρα». Γι’ αυτό και θέλει να έχει ισχυρό διαπραγματευτικό «χαρτί» στα χέρια του.