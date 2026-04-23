Βλέπει Παναιτωλικό και… μυρίζει απόκρουση πέναλτι για τον Νίκο Παπαδόπουλο που το «επιβεβαίωσε» για ακόμα μία φορά!

Ο Asteras AKTOR πέτυχε μία τεράστια νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό (22/04, 2-1)! Ένα «τρίποντο» που -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- έχει «βγάλει» τους Αρκάδες από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

«Ήρωας» της αναμέτρησης ήταν χωρίς καμία αμφιβολία ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο 35χρονος πορτιέρε «μίλησε» την ώρα που τον είχε ανάγκη η ομάδα του περισσότερο από ποτέ.

Στο 89ο λεπτό ο Παναιτωλικός κέρδισε πέναλτι και την ευθύνη της εκτέλεσης ανέλαβε ο Φαρλέι Ρόσα.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος μάντεψε σωστά και μπόρεσε να συνεχίσει την πολύ καλή «παράδοση» που έχει κόντρα στους Αγρινιώτες!

Τι εννοούμε; Όλοι γνωρίζουμε πως ο έμπειρος τερματοφύλακας είναι πολύ καλός στις εκτελέσεις πέναλτι. Μονάχα τη φετινή σεζόν μετράει τρεις, ενώ η μία εξ αυτών ήταν και πάλι απέναντι στον Παναιτωλικό.

Συνολικά ο 35χρονος πορτιέρε έχει αποκρούσει εννέα εκτελέσεις πέναλτι στην καριέρα του, με τις οκτώ από αυτές να είναι στην Ελλάδα.

Η μοναδική απόκρουση «εκτός συνόρων» ήταν όταν έπαιζε στη δεύτερη ομάδα της Φορτούνα Ντίσελντορφ, πριν από περίπου 14 χρόνια. Από όταν ήρθε στη χώρα μας φαίνεται πως έχει βρει και «αγαπημένη ομάδα» στη συγκεκριμένη συνθήκη του παιχνιδιού.

Από τις συνολικά οκτώ αποκρούσεις που μετράει οι μισές είναι απέναντι στον Παναιτωλικό! Κι όμως, αφού απέναντι στους Αγρινιώτες μετράει 4/6 αποκρούσεις πέναλτι!

Μοναδικοί παίκτες που μπόρεσαν να τον κερδίσουν ήταν οι Λούκας Βιγιαφάνες και ο Βλαντ Μόραρ. Την ίδια ώρα, οι Αντρές Άλβες, Νικολάς Μαρτίνες, Μπένι Ενκολό και Φαρλέι Ρόσα είδαν την μπάλα να μην καταλήγει στα δίχτυα!

Ένα εκπληκτικό ποσοστό σε ό,τι αφορά τους τερματοφύλακες, αλλά και τα πέναλτι που αντιμετωπίζουν. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο να «επιβεβαιώνει» για ακόμα μία φορά, το πόσο καλός είναι όταν «μονομαχεί» με κάποιον από τα 11 μέτρα, αλλά και πως απέναντι στον Παναιτωλικό έχει τον… τρόπο του.

