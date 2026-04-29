Όσα είπε ο Ντομαγκόι Βίντα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του και γιατί είναι απαραίτητος στην ΑΕΚ.

Ο Ντομαγκόι Βίντα θα συνεχίσει για έναν ακόμα χρόνο στην ΑΕΚ, καθώς η «Ένωση» ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την μονοετή επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός έδωσε τα χέρια με τον ιδιοκτήτη της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να τονίζει πως πρόκειται για έναν από τους «πυλώνες» της ομάδας.

Η απάντηση του Βίντα «έδειξε» ακριβώς τον λόγο που είναι απαραίτητος στην ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς.

«Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια και, επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που μπορώ να παραμείνω εδώ σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ. Και ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ. Έχουμε ακόμα τέσσερα παιχνίδια και προτιμώ να μιλάω μέσα στο γήπεδο, οπότε θα είμαι σύντομος και θα πω ευχαριστώ για όλα και ξέρετε ότι θα δώσω τα πάντα, ό,τι μπορώ για αυτή την ομάδα, για αυτόν τον σύλλογο, μέσα στο γήπεδο, στα αποδυτήρια και στην Αθήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αλήθεια είναι πως δεν πρόκειται απλώς για μερικά λόγια. Ο Βίντα κάνει πράξει όσα λέει, όλα αυτά τα χρόνια που φορά τα «κιτρινόμαυρα», από το 2022 και έπειτα.

Μέσα στο γήπεδο, είτε αγωνίζεται είτε βρίσκεται στον πάγκο, αποτελεί έναν ηγέτη και αυτό ακριβώς απέδειξε και με τη λιτή, αλλά γεμάτη νόημα δήλωσή του, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.

Επί της ουσίας, κρατά όλη την ομάδα του προσηλωμένη εν όψει της συνέχειας και είναι αυτό ακριβώς που θα ήθελε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Γι’ αυτό και αποδεικνύει, πως είναι ακόμα πολύ απαραίτητος για την ΑΕΚ.