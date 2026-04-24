Κάθε μήνα και ένα διαφορετικό «διαζύγιο» για τη Stoiximan Super League, που και τον Απρίλη «είδε» αλλαγή σε πάγκο μίας ομάδας.

Σάββας Παντελίδης και ΑΕΛ θα τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους. Σε ένα «διαζύγιο» που ήρθε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της σεζόν, αφού οι Λαρισαίοι είναι στη ζώνη του υποβιβασμού και «παίζουν» για την παραμονή τους.

Παρ’ όλα αυτά, κρίθηκε προτιμότερο να υπάρξει μία αλλαγή, για τις τελευταίες έξι αγωνιστικές των Play Outs της Stoiximan Super League.

Αυτή ήταν η 14η φορά που μία ομάδα αποφασίζει να τερματίσει τη συνεργασία της με έναν προπονητή. Ωστόσο, οι αλλαγές στους πάγκους έχουν έρθει σε χρονικά σημεία, που έχουν δημιουργήσει ένα «μικρό σερί».

Τουλάχιστον μία αλλαγή κάθε μήνα

Η σεζόν στην Ελλάδα ξεκίνησε στα μέσα του Αυγούστου, αφού τότε είχαμε και τις πρώτες αγωνιστικές.

Όμως, από τον Σεπτέμβρη ξεκίνησαν οι αλλαγές στις τεχνικές ηγεσίες των ομάδων. Η αρχή έγινε με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και τον Ρουί Βιτόρια, που απομακρύνθηκαν από Άρη και Παναθηναϊκό αντίστοιχα.

Ο Οκτώβρης ήταν πολύ «δραστήριος» μήνας, αφού είχαμε συνολικά τέσσερις απολύσεις προπονητών.

Κι αυτό, γιατί Σάββας Παντελίδης, Γιάννης Πετράκης, Γιώργος Πετράκης και Μίλαν Ράσταβας είπαν «αντίο» από Asteras AKTOR, Παναιτωλικό, ΑΕΛ και ΟΦΗ.

Τον Νοέμβριο είχαμε «παράδοση σκυτάλης» στους Ατρόμητο και Πανσερραϊκό, με τους Λεωνίδα Βόκολο και Κριστιάνο Μπάτσι να αποχωρούν.

Η μοναδική αλλαγή τον Δεκέμβριο ήρθε από την ΑΕΛ, αφού ο Στέλιος Μαλεζάς αποχώρησε, για να αναλάβει ο Σάββας Παντελίδης.

Και τον Γενάρη είχαμε μία απομάκρυνση προπονητή. Αυτή τη φορά στον Asteras AKTOR που ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Κρις Κόουλμαν.

Ο Φλεβάρης είχε δύο προπονητές να αποχωρούν από τους πάγκους της Stoiximan Super League. Με τους Χουάν Φεράντο και Μανόλο Χιμένεθ να λένε «αντίο» από Βόλο και Άρη.

Μέχρι και ο Μάρτης «είδε» μία αλλαγή προπονητή. Αυτή έγινε στον Asteras AKTOR, που αποφάσισε να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με τον Μίλαν Ράσταβας.

Το «διαζύγιο» του Σάββα Παντελίδη με την ΑΕΛ ήρθε τον Απρίλη και συνέχισε το «σερί» που υπάρχει από τον Σεπτέμβρη. Θα έχουμε αλλαγή στους πάγκους και τον επόμενο μήνα;

Κανείς δεν το γνωρίζει και οι εξελίξεις θα «δείξουν» και την απάντηση, για έναν πολύ κρίσιμο μήνα…

