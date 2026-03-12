Όλα δείχνουν ότι οδεύουμε προς την τελική ευθεία, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι έτοιμος να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό!

Ακόμα ένα θέμα που «καίει» όλα δείχνουν ότι φτάνει στο τέλος του για τον Ολυμπιακό. Το συμβόλαιο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί έληγε σε λίγους μήνες.

Ωστόσο, οι διαδικασίες έχουν «τρέξει» και ο Μαροκινός επιθετικός είναι έτοιμος να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους Πειραιώτες.

To deal έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και όλα δείχνουν πως ο ατζέντης του θα είναι σε λίγες ώρες στην Αθήνα, ώστε να υπάρξει το τελικό ραντεβού.

Ακόμα και αν υπήρχαν πολλές «σειρήνες», οι «ερυθρόλευκοι» κλείνουν την υπόθεση αυτή με θετικό τρόπο, ενώ την ίδια ώρα «επιβεβαιώνουν» κάτι.

Τι ακριβώς; Πως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει αλλάξει τις… συνήθειές του, από όταν ήρθε στην Ελλάδα.

«Μία σεζόν και μετά αποχώρηση»

Μία γρήγορη ματιά στο βιογραφικό του Μαροκινού επιθετικού είναι ικανή, για να δούμε τα πράγματα από μία άλλη οπτική γωνία.

Το 2016 είχε μετακινηθεί στην πρώτη ομάδα της Καζαμπλάνκας. Μετά από μόλις μία χρονιά είπε «αντίο» και πήρε μεταγραφή έναντι 1.880.000 ευρώ στην Μπερκάνε.

Μετά από έναν χρόνο, είπε «αντίο» στην πατρίδα του, καθώς ήρθε μία μεταγραφή έναντι 6.000.000 ευρώ στη Χεμπέι της Κίνας.

Ο μυθικός Δεκέμβριος του Ελ Κααμπί και ο… Μάικλ Φελπς! (video) Όσα έχει πετύχει μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μάλλον είναι βγαλμένα από… κόμικ!

Όμως, ούτε στη χώρα της Ασίας έμελλε να… στεριώσει, καθώς μετά από μία σεζόν πήγε Ουϊντάντ Καζαμπλάνκα με τη μορφή δανεισμού για μισό χρόνο. Μετά τον δανεισμό του επέστρεψε τον Οκτώβρη του 2020, επέστρεψε αλλά αυτή τη φορά ως ελεύθερος.

Τον Αύγουστο του 2021 ήρθε μία ακόμα αποχώρηση. Αυτή τη φορά, ο νέος του προορισμός ήταν η Χατάισπορ.

Στην Τουρκία έκανε την… έκπληξη και αντί να αποχωρήσει μετά από μία σεζόν έφυγε τον Μάρτιο του 2023 για να πάει στην Αλ Σαντ.

Στο Κατάρ δεν άντεξε και πολύ, καθώς στο τέλος της ίδιας σεζόν είπε «αντίο» και πήρε τον δρόμο της Ελλάδας. Από τότε, ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να τον έχει στο δυναμικό για τρεις σεζόν και η ιστορία έχει και συνέχεια.

Με τους Πειραιώτες να έχουν αλλάξει τις… συνήθειες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί!