Ο Ολυμπιακός δημιουργεί, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει, «κολλώντας» περισσότερο από όσο ποτέ στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!

Ακόμα ένα… άσφαιρο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες έμειναν στο 0-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ (08/03), για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ένα αποτέλεσμα, που έκανε «χαρούμενη» την ΑΕΚ, αφού μπόρεσε να αφήσει στο -2 και τις δύο ομάδες, με δύο αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη της κανονικής διάρκειας.

Την ίδια ώρα, είδαμε ξανά ένα «πρόβλημα», που παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό στους «ερυθρόλευκους».

Ποιο είναι αυτό; Το γεγονός, πως αν και δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες, στο τέλος μένουν «άσφαιροι».

Αρκεί να σκεφτούμε, πως ποτέ ξανά δεν είχαν «κολλήσει» τόσες πολλές φορές στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τους.

Η «αφλογιστία» του Ολυμπιακού

Κι όμως, αφού αν δούμε ένα-ένα τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού από την Day 1 του Βάσκου τεχνικού, θα το καταλάβουμε. Τη σεζόν 2023-24, δηλαδή, την πρώτη που ήρθε ο Ισπανός προπονητής στην Ελλάδα, σε τέσσερα ματς, σε όλα σκόραρε η ομάδα του.

Στη μοναδική αγωνιστική χρονιά, που έχει μείνει για όλη της, μέχρι στιγμής, είχαμε τρία ματς στο… μηδέν. Κι όμως, αρκεί να δούμε όσα έγιναν, πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η αλήθεια είναι πως στα πρώτα ματς της σεζόν 2024-25, δεν είχαν έρθει τα ιδανικά αποτελέσματα για τους Πειραιώτες.

Είχαν μείνει στο 0-0 με Παναιτωλικό και Παναθηναϊκό, ενώ είχαν ηττηθεί στην Τρίπολη, από τον Asteras AKTOR με 1-0. Από τότε, δεν υπήρξε ποτέ ξανά παιχνίδι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, που δεν είχαμε τέρμα για τον Ολυμπιακό.

Τη φετινή σεζόν και πιο συγκεκριμένα, έχουμε δει τέσσερα ματς των «ερυθρολεύκων», χωρίς να έχουν στείλει την μπάλα στα δίχτυα!

Κι όμως, αφού η αρχή έγινε με τον Άρη (14/12, 0-0) και τον τελευταίο καιρό υπάρχουν τα ματς με Παναθηναϊκό (08/02, 0-1), Λεβαδειακό (14/02, 0-0) και ΠΑΟΚ (08/03, 0-0)!

Επομένως, φτάνουμε στα τέσσερα παιχνίδια μέσα σε μία σεζόν, ενώ σε όλα τα προηγούμενα ματς του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχαμε τον αριθμό «3»!

Τα ματς της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, που έμεινε στο… μηδέν ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

2023-24:

–

2024-25:

(15/09/2025) Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: 0-0

(06/10/2025) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: 0-0

(27/10/2025) Asteras AKTOR – Ολυμπιακός: 1-0

2025-26:

(14/12/2025): Άρης – Ολυμπιακός: 0-0

(08/02/2026): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: 0-1

(14/02/2026): Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: 0-0

(08/03/2026): Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: 0-0