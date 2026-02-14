Ο Ολυμπιακός πάλεψε, δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά είδε ένα 13% να τον «πληγώνει» απέναντι στον Λεβαδειακό (14/02, 0-0).

Ακόμα μία απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες δεν μπόρεσαν να κερδίσουν τον Λεβαδειακό (14/02, 0-0), μιας και έμειναν στο… μηδέν για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, που οι Βοιωτοί έπαιζαν με 10 παίκτες από πάρα πολύ νωρίς, εξαιτίας της αποβολής του Άλεν Όζμπολτ.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» είναι στους 47 βαθμούς σε 21 αγωνιστικές, έχοντας «χάσει» σημαντικό έδαφος εν όψει της συνέχειας.

Οι Πειραιώτες πίεσαν πάρα πολύ, για να βρουν το γκολ της νίκης, έχοντας αρκετές ευκαιρίες.

Η μεγαλύτερη από όλες, ήρθε στο 74ο λεπτό, όταν και ο Αντρέ Λουίζ, με ένα σουτ πέτυχε το δοκάρι της εστίας του Γιούρι Λοντίγκιν.

Μπορεί με μία πρώτη εικόνα να δούμε πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολλές τελικές. Ωστόσο, θα πρέπει να «εξετάσουμε» και ένα ποσοστό που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό.

Το 13% που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό

Οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν την αναμέτρηση, έχοντας συνολικά 23 τελικές. Την ίδια ώρα, τα xGoals σταμάτησαν στο 2.02.

Αριθμοί πάρα πολύ μεγάλοι, για μία ομάδα που μένει στο… μηδέν. Ωστόσο, αν δούμε τις τελικές εντός εστίας θα παρατηρήσουμε πως ήταν μόλις τρεις.

Κι όμως, από όλες τις τελικές των Πειραιτών μονάχα το 13% εξ αυτών απείλησαν τον Γιούρι Λοντίγκιν! Παράλλα, αν «πάρουμε» ξεχωριστά τα δύο ημίχρονα, θα δούμε πως στο πρώτο δεν είχαμε ούτε μία τελική στον στόχο!

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απείλησε 10 φορές τον Λεβαδειακό. Παρ’ όλα αυτά, ούτε μία προσπάθεια των πρώτων 45 λεπτών δεν πήγε προς την εστία.

Επομένως, μπορεί σε μία πρώτη «ανάγνωση» να βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε συνολικά 23 τελικές. Ωστόσο, πίσω από αυτόν τον αριθμό έχει «κρυφτεί» και ένα 13% που είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό.