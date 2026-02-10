Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα χρειάζεται να «πονοκεφαλιάζει» στη Stoiximan Super League, μετά από τις κινήσεις που έγιναν στο μεταγραφικό «παζάρι» του Γενάρη.

O Ολυμπιακός, μετά τις μεταγραφές του Γενάρη, απέκτησε ένα μεγάλο «πρόβλημα», που πέρασε στα… ψιλά.

Αυτό αφορά αποκλειστικά τις αναμετρήσεις της Stoiximan Super League, αφού ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει συνέχεια έναν «πονοκέφαλο».

Κι αυτό, γιατί θα έχει περιορισμένες επιλογές, σε ό,τι αφορά τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους.

Γεγονός, που φάνηκε πρώτη φορά και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (08/02, 0-1), αφού από την αποστολή έλειπαν οι Αντρέ Λουίζ και Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Ο λόγος; Είναι πολύ απλός.

Ο μόνιμος «πονοκέφαλος» του Μεντιλίμπαρ

H Stoiximan Super League έχει έναν κανονισμό, που οι ομάδες πρέπει να έχουν αναγκαστικά -μέχρι- πέντε παίκτες, που δεν λογίζονται ως «μη κοινοτικοί».

Οι Πειραιώτες έχουν «ξεπεράσει» αυτόν τον αριθμό. Για την ακρίβεια, οι Γκαμπριέλ Στρεφέτσα και Ρομάν Γιάρεμτσουκ δεν είχαν κάποιο περιορισμό.

Ο Ποντένσε πάλεψε, όμως έπεσε σε «τείχος» Ο Ντανιέλ Ποντένσε προσπάθησε να δημιουργήσει ανισορροπία στην άμυνα του Παναθηναϊκού, όμως όπως δείχνουν και οι αριθμοί, στο τέλος έβρισκε «στοπ».

Κι αυτό, γιατί ο πρώτος είχε ιταλικό διαβατήριο, ενώ ο δεύτερος είναι Ουκρανός. Στις θέσεις τους ήρθαν δύο Βραζιλιάνοι και πιο συγκεκριμένα, οι Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον.

Επομένως, ο Ολυμπιακός πλέον έχει τους: Μεχντί Ταρέμι, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Μπρούνο Ονιεμαέτσι, Φρανσίσκο Ορτέγκα, Ροντινέι και τους δύο πρώην παίκτες της Ρίο Άβε, που είναι «μη κοινοτικοί»!

Πάντα θα πρέπει τουλάχιστον δύο εξ αυτών να είναι «κομμένοι» από τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Γεγονός, που από τη μία «πονοκεφαλιάζει» τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ από την άλλη του δίνει και λιγότερες επιλογές.

Αρκεί να δούμε τι συμβαίνει με τους εξτρέμ. Αν παίζει στο ένα «φτερό» ο Ζέλσον Μαρτίνς και στο άλλο ο Ντανιέλ Ποντένσε, τότε αλλαγή θα είναι ο Αντρέ Λουίζ.

Σε περίπτωση, που χρειαστεί να μείνει εκτός αποστολής, δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος εξτρέμ, πέρα το «τρικ» με τον Ροντινέι. Το ίδιο ισχύει και για τους πλάγιους μπακ.

Κι αυτό, γιατί στο αριστερό άκρο της άμυνας και οι δύο παίκτες είναι «μη κοινοτικοί»! Άρα φαντάζει δύσκολο να είναι μαζί στην αποστολή.

Βέβαια, υπάρχουν στο παιχνίδι και οι τραυματισμοί, οπότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν και πιο… περίπλοκα για τον Ολυμπιακό.