Οι «μυθικές» ευκαιρίες των Ζέλσον Μαρτίνς και Παύλου Παντελίδη ξεπέρασαν όσα έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επί 90 λεπτά!

Ο ορισμός του «μία φορά στις 100», δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από τις ευκαιρίες που «σπατάλησαν» ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Παύλος Παντελίδης, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα!

Ο Ολυμπιακός έψαχνε την ισοφάριση, έπειτα από το γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα από πολύ νωρίς και στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης, είχε την ευκαιρία να το πετύχει.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Μεχντί Ταρέμι, ο Πορτογάλος γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή, όμως ο συμπατριώτης του, προ κενής εστίας, δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα! Σε μία φάση, που τα xGoals «έγραψαν» 0.95!

Screenshot

Από μόνη της έμοιαζε ως μία φάση, που δεν μπορεί να επαναληφθεί. Κι όμως, δύο λεπτά αργότερα, ο Παντελίδης «μιμήθηκε» τον Ζέλσον Μαρτίνς!

Ο Ζαρουρί ανέβηκε από αριστερά, γύρισε πολύ έξυπνα στη μικρή περιοχή και βρήκε τον Έλληνα εξτρέμ, που ήταν έτοιμος να «κλειδώσει» τους τρεις βαθμούς για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, με τον Τζολάκη εξουδετερωμένο, έστειλε την μπάλα άουτ, με την ευκαιρία του να φτάνει στα 0.89 xGoals!

Screenshot

Όπως είναι λογικό, αμφότερες οι ευκαιρίες των Ζέλσον Μαρτίνς και Παντελίδη ξεπέρασαν κάθε άλλη φάση που δημιούργησαν οι «αιώνιοι», συνολικά!

Για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός έφτασε σε ακόμα 14 τελικές προσπάθειες, με τα xGoals συνολικά να φτάνουν στα 0.86, ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός είχε ακόμα 7 ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένου του γκολ, με απολογισμό 0.55 xGoals!

Εν συντομία, οι δύο ευκαιρίες των Ζέλσον και Παντελίδη «άγγιξαν» τα 1.84 xGoals, την στιγμή που οι υπόλοιπες φάσεις των «αιωνίων», μαζί, έφτασαν στα 1.41!