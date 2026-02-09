Ο Ντανιέλ Ποντένσε προσπάθησε να δημιουργήσει ανισορροπία στην άμυνα του Παναθηναϊκού, όμως όπως δείχνουν και οι αριθμοί, στο τέλος έβρισκε «στοπ».

Ο Ντανιέλ Ποντένσε προσπάθησε να «διασπάσει» την άμυνα του Παναθηναϊκού, όμως στο φινάλε, δεν μπόρεσε να αλλάξει την κατάσταση για τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες δεν ήταν σε καλή μέρα, με το «τριφύλλι» να διαφυλάσσει το υπέρ του σκορ από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης, με το γκολ του Ταμπόρδα και να φεύγει με τους τρεις βαθμούς από το Φάληρο.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έτρεξε, ντρίμπλαρε, πάσαρε, αλλά στο φινάλε, πάντα κάτι «χαλούσε» την προσπάθειά του.

Συνολικά, ο Ποντένσε μέτρησε 37/49 πάσες, έχοντας και 2/4 μακρινές μεταβιβάσεις. Παράλληλα, πήρε και ο ίδιος μερικές πρωτοβουλίες ως προς την τελική προσπάθεια, κάνοντας τρία σουτ, τα οποία όμως σταμάτησαν πάνω στους αμυντικούς του Παναθηναϊκού.

Από εκεί και πέρα, είχε 79 ενέργειες με την μπάλα, με μόλις τρεις ανεπιτυχείς επαφές, ενώ διένυσε συνολικά 193.2 μέτρα, «κουβαλώντας» την μπάλα για τον Ολυμπιακό! Ταυτόχρονα, κέρδισε τις 7 από τις 11 μονομαχίες που έδωσε, ανέκτησε την κατοχή 9 φορές, ενώ είχε και 3/4 επιτυχημένες ντρίμπλες.

Ο Ποντένσε, μάλιστα, ήταν ο δημιουργός της μεγαλύτερης ευκαιρίας του Ολυμπιακού στο ντέρμπι, όμως ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν μπόρεσε να την μετουσιώσει σε γκολ, παρά το γεγονός πως βρέθηκε προ κενής εστίας.

Κάπως έτσι, το σκορ δεν άλλαξε έως το φινάλε παρά την προσπάθεια του 30χρονου εξτρέμ, που έπεφτε πάνω στο «τείχος» που ύψωσε η άμυνα του Παναθηναϊκού.