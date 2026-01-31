Αντρέ Λουίζ, ένας εξτρέμ με στοιχεία που βρίσκονται δύσκολα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο πρώτος προπονητής του Βραζιλιάνου στην Πορτογαλία, Σέρτζιο Βιέιρα, αναλύει στο Ole.gr, όσα πρέπει να περιμένει ο Ολυμπιακός και γιατί αξίζει να «χαμογελά».

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Ο Ολυμπιακός βρήκε στο «πρόσωπο» του Αντρέ Λουίζ τον ποδοσφαιριστή που αναζητούσε, για την ενίσχυση στη θέση των εξτρέμ.

Ο Βραζιλιάνος, έπειτα από δύο χρόνια στην Πορτογαλία, σε Εστρέλα Αμαδόρα και Ρίο Άβε, πήρε το αεροπλάνο για την Ελλάδα και ετοιμάζεται να «μπει» κατευθείαν στα… βαθιά από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τι πρέπει να περιμένουν, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» και κυρίως, τι μπορεί να προσδώσει στο παιχνίδι τους η ενσωμάτωση του Αντρέ Λουίζ;

Welcome to the Olympiacos family, Andrè Luiz! 🇧🇷 pic.twitter.com/2MGchGWRwc — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 29, 2026

Ο κατάλληλος άνθρωπος για να απαντήσει, δεν είναι άλλος από τον πρώτο προπονητή που τον ξεχώρισε και τον «έφερε» στην Ευρώπη από τη Βραζιλία.

Ο Σέρτζιο Βιέιρα διέκρινε μεγάλο potential στον νεαρό εξτρέμ της Φλαμένγκο και έτσι, αποφάσισε να τον εντάξει στο ρόστερ της Εστρέλα Αμαδόρα, το καλοκαίρι του 2023, ως δανεικό.

Όσα είδε στον αγωνιστικό χώρο τον δικαίωσαν απόλυτα. Γι’ αυτό και εν τέλει, ήρθε η αγορά του από τον πορτογαλικό σύλλογο.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να «χαμογελά», διότι προσθέτει στο δυναμικό του έναν ταχυδυναμικό εξτρέμ, ιδιαιτέρως επικίνδυνο για τις αντίπαλες άμυνες, που συνεχώς εξελίσσεται. Καθώς, επίσης, και «έναν τυπικό Βραζιλιάνο, με μεγάλη καρδιά και πολλή διάθεση για πλάκα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρτζιο Βιέιρα στο Ole.gr.

Η «εκτόξευση» του Αντρέ Λουίζ στα χέρια του Συλαϊδόπουλου! (video) O Ολυμπιακός εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Αντρέ Λουίζ, ενός ποδοσφαιριστή που «εκτοξεύτηκε» στα χέρια του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου!

«Είδαμε μεγάλο potential, έχει εξελιχθεί αρκετά»

«Επιλέξαμε τον Αντρέ γιατί είδαμε σε αυτόν μεγάλο potential. Είναι ψηλός, γρήγορος και δυνατός στις καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Μπορεί επίσης να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις της επίθεσης, όμως η ταχύτητά του ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Εκείνη την περίοδο θεωρούσαμε ότι έπρεπε ακόμη να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου».

«Η ταχύτητά του είναι φανταστική και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε οποιαδήποτε χώρα ή διοργάνωση. Είναι εξαιρετικός στις επιθετικές μεταβάσεις αλλά και στο παιχνίδι σε βάθος. Και αυτή τη σεζόν, ο Αντρέ έχει εξελιχθεί πολύ στο τελευταίο τρίτο, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και από τα στατιστικά του».

«Γιατί ξεχωρίζει και τι πρέπει να βελτιώσει»

«Διαθέτει εξαιρετικά φυσικά προσόντα όπως ταχύτητα, ευκινησία και δύναμη. Σε ανοιχτούς χώρους, ο Αντρέ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Πορτογαλία. Η επιτάχυνσή του τού επιτρέπει να ξεπερνά εύκολα τους αντιπάλους, ενώ η σωματική του δύναμη τον βοηθά να παραμένει αποτελεσματικός στις μονομαχίες και σε καταστάσεις υψηλής έντασης. Αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο στις αντεπιθέσεις και σε φάσεις transition του παιχνιδιού».

«Ο Αντρέ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών στοιχείων που είναι ολοένα και πιο δύσκολο να βρεθούν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Στη Ρίο Άβε βελτιώθηκε σημαντικά και στις καταστάσεις ένας εναντίον ενός, αλλά και “κόβει” συχνότερα προς τα μέσα».

«Πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί ακόμη στην αντοχή του και στο παιχνίδι του ανάμεσα στις γραμμές, καθώς και στα αμυντικά του καθήκοντα, όπως η γρήγορη επιστροφή στην άμυνα. Μπορεί επίσης να γίνει πιο επιθετικός αμυντικά».

«Ένας καταπληκτικός άνθρωπος»

«Είναι καλό παιδί και καλός άνθρωπος, με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ στα αποδυτήρια. Είναι ένας τυπικός Βραζιλιάνος, με μεγάλη καρδιά και πολλή διάθεση για πλάκα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να περιμένει έναν καταπληκτικό άνθρωπο στα αποδυτήρια».