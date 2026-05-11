Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έμοιαζε σαν να… ξέχασε τον εαυτό του, στο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος με τον ΠΑΟΚ (10/05, 1-1) στο Γ. Καραϊσκάκης, με τους Πειραιώτες να έχουν ως αρνητικό πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός είχε πολλές ευκαιρίες να χριστεί σκόρερ. Συνήθως, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. βρίσκει με… μαθηματική ακρίβεια και τα αντίπαλα δίχτυα.

Κι όμως, αυτή τη φορά, ο Ελ Κααμπί δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Παβλένκα, ούτε σε μία περίπτωση! Ο επιθετικός των Πειραιωτών δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά και αυτό αποτυπώνεται πλήρως στους αριθμούς του.

Μέχρι την στιγμή που τον αντικατέστησε ο Μεχντί Ταρέμι, στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, είχε τρεις ευκαιρίες να χριστεί σκόρερ σε πλήθος περιπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ελ Κααμπί επιχείρησε συνολικά 4 σουτ προς την αντίπαλη εστία, με xGoals του να φτάνουν στα 0.69.

Μάλιστα, το εντυπωσιακό είναι πως βάσει των αριθμών του, ο Μαροκινός είχε στα πόδια του 3 μεγάλες ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν κατάφερε να μετουσιώσει καμία σε κάποιο τέρμα.

Όπως είναι λογικό, αυτό δεν είναι σύνηθες φαινόμενο για τον 32χρονο στράικερ, ο οποίος τον τελευταίο διάστημα μοιάζει αρκετά μακριά από τον καλό του εαυτό…