Μετά τον Αντρέ Λουίζ και ο Κλέιτον έκανε το «δρομολόγιο» Ρίο Άβε – Ολυμπιακός. Ο Φιλίπε Μαρτίνς, που έχει συνεργαστεί και με τους δυο μιλάει στο Ole.gr, για όλα όσα θα πρέπει να «περιμένουν» οι Πειραιώτες, αλλά εξηγεί και το γιατί μπορούν να «γράψουν» ιστορία στη νέα τους ομάδα!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Από την Βραζιλία, στην Πορτογαλία και τώρα στην Ελλάδα. Από τη Ρίο Άβε στον Ολυμπιακό! Δύο δρομολόγια ίδια, για δύο διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Η αρχή έγινε με τον Αντρέ Λουίζ και λίγες ημέρες αργότερα «ακολούθησε» και ο Κλέιτον!

Ένας ποδοσφαιριστής, που έχει «φτιάξει» το όνομα και τα νούμερά του στη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, που τον «ξεχωρίζουν», τι να περιμένει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από εκείνον, πώς είναι σαν άνθρωπος εκτός γηπέδου;

Όλα αυτά και άλλα πολλά, μόνο ένας θα μπορούσε να είναι ο «εκλεκτός», για να τα απαντήσει! Ο προπονητής που αποφάσισε να του δώσει την πρώτη του «γεύση» από Ευρώπη!

Ο Φιλίπε Μαρτίνς τον είχε «επιλέξει» και το 2022 τον πήρε στην Κάζα Πία. Σε μία συνεργασία, που έφερε 50 συμμετοχές, 11 γκολ και πολύ καλές αναμνήσεις.

Ο Πορτογάλος τεχνικός «ανοίγει» ην καρδιά του στο Ole.gr, για όσα έζησε μαζί με τον Κλέιτον, αλλά και τον Αντρέ Λουίζ.

Κι όμως, αφού έχει συνυπάρξει μαζί και με τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού! Στο γιατί πρέπει να «χαμογελούν» οι Πειραιώτες, μετά τις προσθήκες των δύο ποδοσφαιριστών;

Επειδή «αν κάνουν τα μισά πράγματα από όσα έκαναν τους τελευταίους μήνες, θα γράψουν τα ονόματά τους στην ιστορία του Ολυμπιακού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φιλίπε Μαρτίνς!

«Μπορεί να πετύχει πράγματα, στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης»

«Ο Κλέιτον μού παρουσιάστηκε από τον αθλητικό μου διευθυντή εκείνη την εποχή. Και από την πρώτη ματιά που τον είδα, υπήρχαν κάποιες δυνατότητες που τράβηξαν την προσοχή μου. Και όταν μου είπε ότι θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, όχι εύκολη, αλλά μια ξεκάθαρη επιλογή, επειδή ο Κλέιτον έπαιζε στη Βραζιλία. Ήταν ένα νεαρό ταλέντο εκεί στον σύλλογο.

Δεν ήταν εύκολο να πείσω τον σύλλογο να τον αφήσει να φύγει. Ωστόσο, μετά από μια βιντεοκλήση, τον έπεισα να μας έρθει σε εμάς. Και γι’ αυτόν, ήταν μια καλή επιλογή, επειδή ‘κέρδισε’ το όνομά του στην Κάζα Πία.

Ειδικά στη δεύτερη σεζόν, όπου άλλαξε κάποιες συμπεριφορές που είχε. Έχασε βάρος, έγινε πιο επαγγελματίας, έχει να κάνει περισσότερο με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής.

Με το ταλέντο του, τα προσόντα του θα φαίνονταν, τα γκολ θα έρχονταν».

«Ο Ολυμπιακός είναι σαφώς η καλύτερη ομάδα, η νικήτρια ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό βήμα, γιατί σίγουρα θα έχει πολλές ευκαιρίες να σκοράρει. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να μην είναι το υψηλότερο βήμα που θα κάνει ο Κλέιτον.

Αλλά νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα, με όλο τον σεβασμό που έχω για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα μπορούσε να πετύχει πράγματα σε μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Αλλά για να πετύχει αυτούς τους στόχους και αυτές τις υψηλότερες ομάδες, πρέπει να κερδίσει στον Ολυμπιακό. Θα αντιμετωπίσει και μια διαφορετική πίεση, επειδή ο Ολυμπιακός ασκεί μεγάλη πίεση στους παίκτες του.

Αλλά νομίζω ότι είναι απόλυτα προετοιμασμένος για το να αντιμετωπίσει κάτι που είναι φυσιολογικό σε μεγάλες ομάδες. Και θα δώσει πράγματα στον σύλλογο. Και θα πετύχει τους ατομικούς και συλλογικούς στόχους που θέλει».

«Τι να περιμένει ο Ολυμπιακός από τον Κλέιτον»

«Έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά για επιθετικός. Είναι γρήγορος, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είναι γρήγορος. Έχει πολύ καλό timing για να επιτεθεί, επειδή είναι πολύ έξυπνος.

Είναι δυνατός. Και σουτάρει πολύ καλά, ειδικά με το δεξί πόδι, αλλά και με το αριστερό. Έχει πολλή δύναμη και ακρίβεια και στα δύο πόδια.

Το εναέριο παιχνίδι του είναι επίσης καλό. Δεν είναι το καλύτερο πράγμα που έχει, αλλά μπορεί να σκοράρει πολλά γκολ, επειδή είναι ψηλός, είναι δυνατός.

Νομίζω ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Και επίσης τον χαρακτήρα του, δεν φοβάται ό,τι και να αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή έκπληξη για τους οπαδούς, αν έχει τις ευκαιρίες και τον χώρο για να παίξει».

«Τι θα αρέσει περισσότερο στους οπαδούς»

«Συνήθως σκοράρει, τις τελευταίες σεζόν, πάνω από 10 γκολ. Ένας αριθμός που, όταν μιλάμε για ομάδες όπως η Κάζα Πία, είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι εύκολο να σκοράρεις πάνω από 10 γκολ σε μια “μεσαία” ομάδα στην Πορτογαλία όπως η Ρίο Άβε.

Οπότε, πιστεύω ότι θα έχει περισσότερες ευκαιρίες να σκοράρει. Και ο Κλέιτον συνήθως δεν αστοχεί πολύ. Aν είναι σε μια ομάδα που είναι καλύτερη από τον αντίπαλό της, πιθανώς θα αυξήσει τον αριθμό των γκολ.

Και περιμένω ότι πιθανώς αυτή τη σεζόν θα μπορούσε να πετύχει 10 γκολ, αν έχει αρκετά λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι. Και πιθανώς αυτό που θα αρέσει περισσότερο στους οπαδούς είναι ότι είναι πολύ επιθετικός, ακόμα και υπό πίεση.

Είναι ένας πολύ αφοσιωμένος. Και επίσης ένα καλό παιδί. Είναι ένας καλός άνθρωπος με ισχυρή προσωπικότητα. Και νομίζω ότι οι οπαδοί θα τον συμπαθήσουν».

«Είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος. Έχει ένα μικρό παιδί που αγαπάει πολύ. Νομίζω ότι είναι όπως όλοι οι παίκτες.

Έχει στιγμές για να διασκεδάσει. Επίσης, έχει στιγμές με την οικογένειά του.

Τρέφει επίσης πολύ σεβασμό από εμένα και από όλους τους συνεργάτες μου. Και ακόμα και στα αποδυτήρια, είναι ένας αστείος τύπος.

Μπορεί να δημιουργήσει ένα καλό περιβάλλον. Και νομίζω ότι και οι οπαδοί μπορούν να είναι πολύ σίγουροι ότι δεν δημιουργεί προβλήματα. Όχι μέσα, ούτε καν έξω από το γήπεδο, σίγουρα».

«Αν κάνουν τα μισά, από όσα έκαναν τους τελευταίους μήνες θα γράψουν ιστορία στον Ολυμπιακό»

«Αν κάνουν τα μισά πράγματα από όσα έκαναν τους τελευταίους μήνες, μπορούν να γράψουν τα ονόματά τους στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Είναι πολύ καλό ζευγάρι, ο Αντρέ Λουίζ. Δούλεψα μαζί του λιγότερο χρόνο από ό,τι με τον Κλέιτον. Αλλά σαφώς, ο Αντρέ Λουίζ είναι ένας πολύ αστείος άνθρωπος.

Και επίσης, έχει στοιχεία για εξτρέμ. Γιατί όταν τον προπονούσα, ο πρόεδρος του συλλόγου μού τον παρουσίασε ως επιθετικό.

Και πάντα έλεγα στον πρόεδρο ότι είναι εξτρέμ, ένας καθαρός εξτρέμ.

Από όταν ήταν στην Εστρέλα Αμαδόρα είχε δείξει ότι είναι καλός παίκτης. Ωστόσο, από τότε που μετακόμισε στη Ρίο Άβε, νομίζω ότι “μεγάλωσε” πολύ. Τόσο ο Κλέιτον όσο και αυτός (Αντρέ Λουίζ) “μεγάλωσαν” επίσης ως ζευγάρι.

Συνδυάζουν πολύ καλά τα στοιχεία τους. Και σίγουρα, όπως είπα στον Κλέιτον, αν έχουν τον χώρο που τους αξίζει, δεν είμαι προπονητής του Ολυμπιακού, αλλά αν έχουν λεπτά μαζί, θα μπορούσαν να είναι ένα πολύ επικίνδυνο ζευγάρι και να κάνουν πολλές ζημιές στην άμυνα του αντιπάλου».