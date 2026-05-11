Ένα πρωτάθλημα από «χρυσάφι», καθώς η ΑΕΚ μαζί με την κατάκτησή του βλέπει τα κέρδη της από την Ευρώπη να «εκτοξεύονται»!

Η ΑΕΚ είναι η μεγάλη πρωταθλήτρια της Stoiximan Super League!Στην πρώτη σεζόν του Μάρκο Νίκολιτς η «Ένωση» μπόρεσε να «κλειδώσει» τον τίτλο, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των Play Offs.

«Ήρωάς» της ο Ζοάο Μάριο, που με γκολ στις καθυστερήσεις του ματς ολοκλήρωσε την ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό (10/05, 2-1).

Ένα πρωτάθλημα που έχει «φτιάξει» και την ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ στα προκριματικά του καλοκαιριού.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα ξεκινήσουν το «ταξίδι» τους από τα Play Offs του Champions League! Δηλαδή, αυτό σημαίνει πως με μία πρόκριση θα είναι στη League Phase των «αστεριών».

Ακόμη και να μην συμβεί αυτό, τότε θα είναι σίγουρα στον όμιλο του Europa League.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα μπορέσει να αυξήσει κατακόρυφα τα ευρωπαϊκά της έσοδα! Αρχικά, η ΑΕΚ έχει σίγουρα 4.290.000 ευρώ στην «τσέπη» της, μόνο από τη συμμετοχή της στα Play Offs του Champions League.

Από εκεί και πέρα, αν πάρουμε το «χειρότερο σενάριο» με την «Ένωση» να χάνει, τότε θα προσθέσει στα ταμεία της ακόμα 4.310.000 ευρώ.

Επομένως, οι «κιτρινόμαυροι» θα βάλουν στα ταμεία τους 8.600.000 ευρώ, χωρίς να υπολογιστεί το value pillar! Πόσα χρήματα «κέρδισε» η ΑΕΚ, με την πορεία της έως τα προημιτελικά του Conference League;

Μετά από 10 μήνες προσπάθειας στην Ευρώπη, οι «κιτρινόμαυροι» έβαλαν στα ταμεία τους περίπου 11.000.000 ευρώ! Για την ακρίβεια, αυτό ήταν στα 10.920.000 ευρώ.

Προφανώς, αν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καταφέρει να «μπει» στη League Phase του Champions League θα ξεκινήσει τα έσοδά της από τα 18.620.000 ευρώ.

Επομένως, καταλαβαίνει πως μαζί με το πρωτάθλημα θα υπάρξει και μία γερή «οικονομική ένεση».