Ματς «ακατάλληλα» για καρδιακούς. Η 4η αγωνιστική των Play Offs ήταν ένα απόλυτο «roller coaster» για τις ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα!

Η 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League είχε τα… πάντα. Συνεχόμενες αλλαγές στη βαθμολογία, ανατροπές και στο τέλος και μία πρωταθλήτρια!

Η ΑΕΚ στην πρώτη σεζόν του Μάρκο Νίκολιτς μπόρεσε να κατακτήσει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Ακόμα και αν σχεδόν μισή ώρα πριν τη λήξη των αναμετρήσεων, τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Αρκεί να δούμε πόσες φορές «άλλαξε» η βαθμολογία του πρωταθλήματος, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Τα πρώτα ημίχρονα στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Παναθηναϊκός έληξαν χωρίς σκορ. Επομένως, ουσιαστικά δεν είχαμε και καμία σημαντική εξέλιξη.

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος των ματς έγινε ο «κακός χαμός». Στο 61’ ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Ροντινέι στο Γ. Καραϊσκάκης.

Αυτό το τέρμα τον έφερε στο -4 από την «Ένωση», μιας και έφτασε στους 64 βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ ήταν στους 68.

Την ίδια ώρα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός είχαν 61 και 52 αντίστοιχα.

Η βαθμολογία, μετά το γκολ του Ροντινέι:

ΑΕΚ 68 βαθμοί

Ολυμπιακός 64 βαθμοί

ΠΑΟΚ 61 βαθμοί

Παναθηναϊκός 52 βαθμοί

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχαμε γκολ και στην Allwyn Arena. Ο Ανδρεάς Τεττέη έκανε το 0-1 για τον Παναθηναϊκό και έφερε νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα.

Κι αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν στο -3 από την ΑΕΚ και θα είχε την ευκαιρία αν έκανε το 2/2 να πάρει τον τίτλο!

Η βαθμολογία, μετά το γκολ του Ανδρέα Τεττέη:

ΑΕΚ 67 βαθμοί

Ολυμπιακός 64 βαθμοί

ΠΑΟΚ 61 βαθμοί

Παναθηναϊκός 54 βαθμοί

Στο 69’ ο ΠΑΟΚ βρήκε «απάντηση». Ο Γιάνης Κωνσταντέλιας από κοντινή απόσταση έκανε το 1-1 και πάλι «άλλαξε» τη βαθμολογία.

Αυτή τη φορά, η ΑΕΚ ναι μεν είχε μείνει στους ίδιους βαθμούς, αλλά οι Θεσσαλονικείς και ο Ολυμπιακός ήταν στους 62.

63' Γκολ για την ομάδα μας! Ο Παντελίδης φεύγει στην αντεπίθεση, γυρίζει στον Αντίνο που «στρώνει» στον Τσέριν, αυτός σουτάρει φαλτσαριστά στέλνοντας τη μπάλα στη συμβολή των δοκαριών και στην επαναφορά ο Τετέι σκοράρει με κεφαλιά! #Panathinaikos #PAOFC #AEKPAO #slgr #playoffs… — Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 10, 2026

Η βαθμολογία, μετά το γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια:

ΑΕΚ 67 βαθμοί

ΠΑΟΚ 62 βαθμοί

Ολυμπιακός 62 βαθμοί

Παναθηναϊκός 52 βαθμοί

Λίγο αργότερα ήρθε γκολ και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 71’ ο Ζίνι με ένα όμορφο τελείωμα έκανε το 1-1 και έφερε ξανά την ΑΕΚ στο +6.

Δείτε τη βαθμολογία, μετά το γκολ του Ζίνι:

ΑΕΚ 68 βαθμοί

ΠΑΟΚ 62 βαθμοί

Ολυμπιακός 62 βαθμοί

Παναθηναϊκός 50 βαθμοί

Όλα έδειχναν ότι θα έχουμε «παράταση» για τη στέψη. Όμως, ο Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις έκανε το 2-1 και «έδωσε» το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, που πανηγύρισε το 14ο της ιστορίας της.

Δείτε τη βαθμολογία, μετά το γκολ του Ζοάο Μάριο:

ΑΕΚ 70 βαθμοί

ΠΑΟΚ 62 βαθμοί

Ολυμπιακός 62 βαθμοί

Παναθηναϊκός 51 βαθμοί