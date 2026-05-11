Η ΑΕΚ κοιτάζει πλέον με… ενδιαφέρον την «κούρσα» του πρωταθλήματος στη Σκωτία.

Η ΑΕΚ από το βράδυ της Κυριακής (10/05) είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας, με τον Ζοάο Μάριο να της χαρίζει τον τίτλο με… buzzer beater, κόντρα στον Παναθηναϊκό (10/05, 2-1).

Όπως είναι λογικό, στη Νέα Φιλαδέλφεια επικράτησε πανζουρλισμός, με την «Ένωση» να στέφεται πρωταθλήτρια στην Stoiximan Super League δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Πάντως, η ΑΕΚ από εδώ και πέρα θα κοιτά με ενδιαφέρον και την κούρσα του πρωταθλήματος στη Σκωτία, έχοντας σημαντικούς λόγους να υποστηρίζει τη Χαρτς!

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο Ανδρέας Δημάτος, εάν η Χαρτς στεφθεί πρωταθλήτρια, τότε οι «κιτρινόμαυροι» θα πάνε στην κλήρωση των Play Offs του Champions League ως ισχυροί.

Τα ξεχωριστά «ευχαριστώ» του ευτυχισμένου Νίκολιτς! Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν πανευτυχής και το έδειξε, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου:

«Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και διατηρεί τις ελπίδες της να είναι ισχυρή στα πλέι οφ του Champions League!

Αντίπαλο θα μάθει στις 3 Αυγούστου και θα παίξει στις 18/19 και 25/26!

Στα υπέρ της ότι η Άαρχους ολοκλήρωσε το θαύμα και πήρε το πρωτάθλημα στη Δανία για πρώτη φορά μετά το 1986!

Στα υπέρ της ότι ΛΑΣΚ στην Αυστρία κα Γκιόρ στην Ουγγαρία κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους ενόψει του φινάλε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο!

Αν η Χαρτς στη Σκωτία καταφέρει το θαύμα και δεν ηττηθεί στο Χαμπτεν Παρκ από τη Σέλτικ για την ΑΕΚ το γκρουπ των ισχυρών θα είναι δεδομένο!

Σε αυτή την περίπτωση οι πιθανοί αντίπαλοι της θα είναι Βίκινγκ, ΛΑΣΚ, Χαρτς και δύο ζευγάρια του τρίτου προκριματικού με Τσέλιε, Ομόνοια, Σάμροκ Ροβερς κλπ…

Θα αποφύγει δεδομένα Ερυθρό Αστέρα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν…».