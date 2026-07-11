Εδώ και αρκετό ήταν γνωστό πως ο Χαβιέ Ριμπάλτα θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην ΑΕΚ!
Η «Ένωση» θέλησε να επιβραβεύσει τόσο τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου, όσο και τον Μάρκο Νίκολιτς για την περασμένη σεζόν.
Αμφότεροι υπέγραψαν συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και θέλουν να δώσουν συνέχεια στην επιτυχημένη «συνταγή» που είχαν.
Τα «πεπραγμένα» του Χαβιέ Ριμπάλτα στον χώρο των μεταγραφών είναι γνωστά. Άλλωστε, είναι και ένας άνθρωπος που «κρύβεται» πίσω από μερικά κορυφαία deal στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Στην «Ένωση» μπορεί να μην είναι «αντιμέτωπος» με υπέρογκα ποσό, όμως, έχει δείξει ότι ο «χάρτης» του δεν έχει… σύνορα!
Χαβιέρ Ριμπάλτα, τα «χτυπήματα» που δεν έχουν… σύνορα
Ο Καταλανός έχει «απλώσει» τα «δίχτυα» του σε πολλές αγορές και έχει «κλείσει» συμφωνίες σε οκτώ διαφορετικές χώρες ΜΟΝΟ για αποκτήσεις της ΑΕΚ.
Πιο συγκεκριμένα, άρχισε να έχει πολύ ενεργό ρόλο στην «Ένωση» από το καλοκαίρι του 2025, όταν και ξεκίνησε η συνεργασία του με τον Μάρκο Νίκολιτς.
Ο Χαβιέ Ριμπάλτα είχε «ανοιχτές» τις κεραίες του και το πρώτο του ενεργό μεταγραφικό «παζάρι» είχε συμφωνίες σε Πορτογαλία, Τουρκία, Σκωτία και Ιταλία, αν εξαιρέσουμε την Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, είχαν έρθει στην ΑΕΚ οι Ραζβάν Μαρίν (Κάλιαρι), Ζοάο Μάριο (Μπεσίκτας), Τζέιμς Πενράις (Χαρτς), αλλά και ο Φελίπε Ρέλβας (Βιτόρια Γκιμαράες).
Την ίδια ώρα, οι Μάρκο Γκρούγιτς, Λούκα Γιόβιτς και Ντέρεκ Κουτέσα είχαν πάρει μεταγραφή ως ελεύθερη.
Τον χειμώνα της ίδιας σεζόν πρόσθεσε ακόμα τρεις χώρες στη «βεντάλια» του. Οι Μάρτιν Γκεοργκίεφ, Μπαρνάμπας Βάργκα, αλλά και ο Χακίμ Σαχαμπό «έπιασαν» Ελλάδα προερχόμενοι από Βουλγαρία (Λέφσκι Σόφιας), Ουγγαρία (Φερεντσβάρος) και Βέγλιο (Σταντάρ Λιέγης).
Στο φετινό καλοκαίρι στο «παιχνίδι» μπήκε και η Τσεχία, καθώς η ΑΕΚ απέκτησε τον Κάαν Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πάργας!
Σε διαφορετικά deals, με τον Χαβιέ Ριμπάλτα να δείχνει πως δεν έχει… σύνορα και να έχει «χτυπήσει» σε οκτώ διαφορετικές χώρες.
Και να έχει ακόμα τρία χρόνια στη διάθεσή του, ώστε να μεγαλώσει αυτόν τον αριθμό.
Oι μεταγραφές της ΑΕΚ, από όταν έχει ενεργό ρόλο ο Χαβιέ Ριμπάλτα στον σχεδιασμό:
|Ποδοσφαιριστής:
|Από:
|Σεζόν:
|Φελίπε Ρέλβας
|Βιτόρια Γκιμαράες (Πορτογαλία)
|2025-26
|Λούκα Γιόβιτς
|Ελεύθερος
|2025-26
|Μάριο Γκρούγιτς
|Ελεύθερος
|2025-26
|Ζοάο Μάριο
|Μπεσίκτας (Τουρκία, δανεικός)
|2025-26
|Ραζβάν Μαρίν
|Κάλιαρι (Ιταλία)
|2025-26
|Ντέρεκ Κουτέσα
|Ελεύθερος
|2025-26
|Μαρτίν Γκεοργκίεφ
|Σλάβια Σόφιας (Βουλγαρία)
|2025-26
|Μπαρνάμπας Βάργκα
|Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
|2025-26
|Τζέιμς Πενράις
|Χαρτς (Σκωτία)
|2025-26
|Δημήτρης Καλοσκάμης
|Ατρόμητος (Ελλάδα)
|2025-26
|Χακίμ Σαχαμπό
|Σταντάρ Λιέγης (Βέγλιο)
|2025-26
|Ολεξάντρ Ζούμπκοφ
|Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)
|2026-27
|Χρήστος Αλεξίου
|Ίντερ (Ιταλία, δανεικός)
|2026-27
|Κάαν Κάιρινεν
|Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
|2026-27