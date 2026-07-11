Ο Χαβιέ Ριμπάλτα θα συνεχίσει να είναι στην ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη μεταγραφική του «βεντάλια»!

Εδώ και αρκετό ήταν γνωστό πως ο Χαβιέ Ριμπάλτα θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην ΑΕΚ!

Η «Ένωση» θέλησε να επιβραβεύσει τόσο τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου, όσο και τον Μάρκο Νίκολιτς για την περασμένη σεζόν.

Αμφότεροι υπέγραψαν συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και θέλουν να δώσουν συνέχεια στην επιτυχημένη «συνταγή» που είχαν.

Η επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης συμβολαίου του Χαβιέ Ριμπάλτα.https://t.co/aG3EhXMOkr — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 10, 2026

Τα «πεπραγμένα» του Χαβιέ Ριμπάλτα στον χώρο των μεταγραφών είναι γνωστά. Άλλωστε, είναι και ένας άνθρωπος που «κρύβεται» πίσω από μερικά κορυφαία deal στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Στην «Ένωση» μπορεί να μην είναι «αντιμέτωπος» με υπέρογκα ποσό, όμως, έχει δείξει ότι ο «χάρτης» του δεν έχει… σύνορα!

Χαβιέρ Ριμπάλτα, τα «χτυπήματα» που δεν έχουν… σύνορα

Ο Καταλανός έχει «απλώσει» τα «δίχτυα» του σε πολλές αγορές και έχει «κλείσει» συμφωνίες σε οκτώ διαφορετικές χώρες ΜΟΝΟ για αποκτήσεις της ΑΕΚ.

🚨🇬🇷 Luka Jović to AEK Athens, here we go! Deal in place until June 2027, all agreed.



Jović arrives today in Athens, wanted by director Ribalta — all done as @Marca reports.



It was never a done deal or even close with Oviedo despite reports. ❌ pic.twitter.com/VYzWezFAGQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2025

Πιο συγκεκριμένα, άρχισε να έχει πολύ ενεργό ρόλο στην «Ένωση» από το καλοκαίρι του 2025, όταν και ξεκίνησε η συνεργασία του με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα είχε «ανοιχτές» τις κεραίες του και το πρώτο του ενεργό μεταγραφικό «παζάρι» είχε συμφωνίες σε Πορτογαλία, Τουρκία, Σκωτία και Ιταλία, αν εξαιρέσουμε την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, είχαν έρθει στην ΑΕΚ οι Ραζβάν Μαρίν (Κάλιαρι), Ζοάο Μάριο (Μπεσίκτας), Τζέιμς Πενράις (Χαρτς), αλλά και ο Φελίπε Ρέλβας (Βιτόρια Γκιμαράες).

Ο Νίκολιτς μπορεί να έχει τη μακροβιότερη θητεία προπονητή στην ΑΕΚ τον 21ο αιώνα! Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 και με τη… βούλα για την ΑΕΚ και πλέον ο Σέρβος τεχνικός μπορεί να καταφέρει ό,τι κανείς άλλος τον 21ο αιώνα!

Την ίδια ώρα, οι Μάρκο Γκρούγιτς, Λούκα Γιόβιτς και Ντέρεκ Κουτέσα είχαν πάρει μεταγραφή ως ελεύθερη.

Τον χειμώνα της ίδιας σεζόν πρόσθεσε ακόμα τρεις χώρες στη «βεντάλια» του. Οι Μάρτιν Γκεοργκίεφ, Μπαρνάμπας Βάργκα, αλλά και ο Χακίμ Σαχαμπό «έπιασαν» Ελλάδα προερχόμενοι από Βουλγαρία (Λέφσκι Σόφιας), Ουγγαρία (Φερεντσβάρος) και Βέγλιο (Σταντάρ Λιέγης).

Η ΑΕΚ μέσα σε λίγα χρόνια «άλλαξε» σχεδόν όλο το Top-10 των μεταγραφών της Λίγα χρόνια ήταν αρκετά, ώστε η ΑΕΚ να έχει «αλλάξει» σχεδόν μία ολόκληρη 10άδα στις πιο ακριβές μεταγραφές της ιστορίας της!

Στο φετινό καλοκαίρι στο «παιχνίδι» μπήκε και η Τσεχία, καθώς η ΑΕΚ απέκτησε τον Κάαν Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πάργας!

Σε διαφορετικά deals, με τον Χαβιέ Ριμπάλτα να δείχνει πως δεν έχει… σύνορα και να έχει «χτυπήσει» σε οκτώ διαφορετικές χώρες.

Και να έχει ακόμα τρία χρόνια στη διάθεσή του, ώστε να μεγαλώσει αυτόν τον αριθμό.

Το ρεκόρ που «έσπασε» ο Βάργκα στην ΑΕΚ, πριν καν αγωνιστεί Κι όμως, ο Μπαρναμπάς Βάργκα μπόρεσε να «σπάσει» ρεκόρ, πριν καν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και τον δούμε να αγωνίζεται!

Oι μεταγραφές της ΑΕΚ, από όταν έχει ενεργό ρόλο ο Χαβιέ Ριμπάλτα στον σχεδιασμό: