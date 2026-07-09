Ο Χρήστος Αλεξίου είναι και με τη… βούλα παίκτης της ΑΕΚ, σε μία συμφωνία που έχει και έναν «αστερίσκο», για το επόμενο καλοκαίρι.

Η ΑΕΚ προχωράει τον σχεδιασμό της, αφού πρόλαβε να κάνει δύο παίκτες δικούς της, πριν ταξιδέψει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο Κάαν Κάιρινεν και ο Χρήστος Αλεξίου, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις που είχε «κυκλώσει» η «Ένωση».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ για την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου! https://t.co/f5R3BGTIYq pic.twitter.com/bWDd0lGMEP — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 8, 2026

Τελικά, και οι δύο φόρεσαν τα κιτρινόμαυρα και θα είναι από τη νέα σεζόν στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Ο Φινλανδός χαφ είναι ένας παίκτης με αρκετές εμπειρίες στο υψηλό επίπεδο, ενώ θα είναι ένα πολύ δυνατό «χαρτί», για τον χώρο του κέντρου.

Από την άλλη, ο Χρήστος Αλεξίου είναι ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης. Γεννημένος το 2005 δεν έχει παίξει ακόμα σε επίπεδο ανδρών, αλλά εδώ και πολλά χρόνια είναι στην Ίντερ!

🎥 Στιγμές από την πρώτη προπόνηση του Χρήστου Αλεξίου, μέσα από την κάμερα του AEK TV.https://t.co/kpeRxMyufK pic.twitter.com/dtH6fuWmnp — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 8, 2026

Και μάλιστα, είχε φτάσει να φοράει και το περιβραχιόνιο στα αναπτυξιακά τμήματα. Μιλάμε για έναν παίκτη, που «κουμπώνει» τέλεια στους κανονισμούς του Superbet Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και του Superbet Super Cup.

Σε μία κίνηση που πήρε επίσημη μορφή, με την ΑΕΚ να ανακοινώνει την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού σε πρώτο στάδιο.

Στιγμές από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Αλεξίου στην ΑΕΚ, μέσα από την κάμερα του ΑΕΚ TVhttps://t.co/kGrQm3KAIN — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 8, 2026

Ωστόσο, θα μπορέσει να τον κάνει δικό της, αν αποφασίσει να δαπανήσει 3.000.000 ευρώ. Όμως, ο τελικός λόγος θα είναι για την Ίντερ, αφού στο deal υπάρχει και το «contro opzione», σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ή σε απλή μετάφραση: «κόντρα οψιόν». Πιο συγκεκριμένα, αν η ΑΕΚ αποφασίσει να αποκτήσει τον Χρήστο Αλεξίου οι «νερατζούρι» για την πρώτη σεζόν θα έχουν την ευκαιρία να τον πάρουν πίσω, εφόσον δώσουν το προκαθορισμένο ποσό της συμφωνίας!

Επομένως, μπορεί η «Ένωση» να έχει οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, αλλά η Ίντερ διατηρεί το «πάνω χέρι», αν θέλει να τον κρατήσει στο δυναμικό της.