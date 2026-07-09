Ο Ισίδωρος Κουτσίδης είχε ένα «γεμάτο» 45λεπτο και έδωσε λόγους για να «χαμογελά» ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο του φιλικό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν, επικρατώντας με 2-1 της Ρακόφ (08/07), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει χρόνο σε πολλούς ποδοσφαιριστές.

Οι Πειραιώτες αγωνίστηκαν ουσιαστικά με δύο διαφορετικές ενδεκάδες στα δύο ημίχρονα, με αρκετά νέα πρόσωπα, αλλά ποδοσφαιριστές της «ερυθρόλευκης» ακαδημίας, να παίρνουν χρόνο συμμετοχής.

Ο Φορτούνης έδειξε με το… καλησπέρα όσα «έλειψαν» από την περασμένη σεζόν του Ολυμπιακού (video) «Σαν να μην έλειψε μια μέρα». Ο Κώστας Φορτούνης στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού έδειξε τα όσα μπορεί να δώσει, αλλά και όσα «έλειψαν» από τους Πειραιώτες την περασμένη σεζόν.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Ισίδωρος Κουτσίδης, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού από τον Βάσκο τεχνικό, ξεκινώντας στο κέντρο της άμυνας στο πλευρό του Λορέντσο Πιρόλα.

Ο πανύψηλος 21χρονος κεντρικός αμυντικός, που φτάνει στα 195 εκατοστά, στα 45 λεπτά που αγωνίστηκε, έδωσε λόγους για να μπορεί να «χαμογελά» ο Ολυμπιακός.

Αρχικά, σε αρκετές περιπτώσεις, μπήκε δυναμικά στις φάσεις κερδίζοντας κατά κράτος τους αντιπάλους του. Ένα στοιχείο που, όπως είναι γνωστό, ζητά από τους αμυντικούς του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παράλληλα, έπαιρνε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, με διάθεση να συνεισφέρει και στην ανάπτυξη των «ερυθρόλευκων» στο επιθετικό τους κομμάτι.

Ο Κουτσίδης, λοιπόν, είχε σε γενικές γραμμές ένα «γεμάτο» 45λεπτό και έδειξε πως διαθέτει τα «φόντα» για να συμπληρώσει την 5άδα της άμυνας, μαζί με τους Ρέτσο, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς και Κάρμο.

Υπενθυμίζουμε πως ο νεαρός αμυντικός ήταν μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού, που έφτασε στην ιστορική κατάκτηση του UEFA Youth League, τη σεζόν 2023-24.