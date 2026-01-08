Κι όμως, ο Μπαρναμπάς Βάργκα μπόρεσε να «σπάσει» ρεκόρ, πριν καν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και τον δούμε να αγωνίζεται!

Η ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα «δραστήρια» στο μεταγραφικό «παζάρι» του Ιανουαρίου, καθώς πριν μπούμε στο πρώτο 10ήμερο του νέου έτους έχει «κλείσει» ήδη δύο ποδοσφαιριστές.

Η αρχή έγινε με τον νεαρό, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, για την ενίσχυση στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Στη συνέχεια ακολούθησε ο Μπαρναμπάς Βάργκα, ώστε να δώσει λύσεις στην επίθεση της «Ένωσης»!

Σε μία αρκετά δαπανηρή μεταγραφή για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς σύμφωνα με το Transfermarkt στοίχισε 4.500.000 ευρώ! Ένα ποσό, που ήταν ικανό για να «αναγκάσει» τον 31χρονο επιθετικό να δει και… κορυφή.

«Έσπασε» ρεκόρ, πριν να παίξει με τη φανέλα της

Στις πρώτες δύο θέσεις των πιο ακριβών μεταγραφών στην ιστορία της ΑΕΚ θα βρούμε τους Ορμπελίν Πινέδα και Λιβάι Γκαρσία, καθώς δαπανήθηκαν 6.500.000 και 5.900.000 ευρώ, ώστε να αποκτηθούν.

Αμέσως επόμενος της λίστας είναι ο Μπαρναμπάς Βάργκα! Ο Ούγγρος επιθετικός μπορεί να είναι στη θέση Νο.3. Όμως, υπάρχει ένα ιδιαίτερο «κλαμπ» που βλέπει από τον πιο ψηλό «όροφο».

Ποιο είναι αυτό; Εκείνο με τους ποδοσφαιριστές που πήγαν στην ΑΕΚ στα μέσα της σεζόν και όχι το καλοκαίρι!

Μέχρι πρότινος, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς είχε αυτήν την πρωτιά, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» είχαν βγάλει 4.000.000 ευρώ από τα ταμεία τους, για να τον κάνουν δικό τους τον Γενάρη του 2024.

Ωστόσο, για 500.000 ευρώ, ο Μπαρναμπάς Βάργκα μπόρεσε να «κλέψει» την κορυφή από τον νυν συμπαίκτη του. Μάλιστα, στη θέση Νο.3 θα βρούμε τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ, αφού η ΑΕΚ έδωσε 2.000.000 ευρώ στη Σλάβια Σόφιας.

Παράλληλα, την 5άδα των πιο ακριβών «χειμερινών μεταγραφών» ολοκληρώνουν οι Όλεγκ Νταντσέσκο και Μάριος Οικονόμου, αφού δαπανήθηκαν για εκείνους 1.000.000 και 700.000 ευρώ αντίστοιχα.

Δείτε ΕΔΩ τις πιο ακριβές «χειμερινές μεταγραφές» της ΑΕΚ.