Ο Πέταρ Στάνιτς μοιάζει να πλησιάζει όλο και περισσότερο στον Ολυμπιακό!
Όπως έγινε γνωστό, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός αποστολής από το πρόσφατο φιλικό προετοιμασίας της Λουντογκόρετς κόντρα στη Σεπτέμβρι Σόφια, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμο.
Όπως είναι λογικό, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ένα ξεκάθαρο «σημάδι» που δείχνει μεταγραφή. Ενώ ταυτόχρονα, τη συγκεκριμένη υπόθεση σχολίασε και ο δημοσιογράφος του γερμανικού «Sky Sport», Μάρλον Ίρλμπάχερ.
Συγκεκριμένα, αναφέρει πως ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς, καθώς οι συζητήσεις με τη Λουντογκόρετς βρίσκονται πλέον στην τελική τους ευθεία.
Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους ενδέχεται να αγγίξει τα εννέα εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η μεταγραφή δεν έχει κλείσει ακόμα οριστικά, καθώς εκκρεμούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου ο 24χρονος Σέρβος διεθνής μέσος να ντυθεί και επίσημα στα «ερυθρόλευκα».
Υπενθυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν, ο Στάνιτς αγωνίστηκε σε 55 παιχνίδια με τη Λουντογκόρετς σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 16 γκολ, ενώ μοίρασε και 13 ασίστ.