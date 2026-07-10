Ο Πέταρ Στάνιτς φαίνεται να πλησιάζει όλο και περισσότερο στον Ολυμπιακό, μετά από το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της Λουντογκόρετς.

Ο Πέταρ Στάνιτς μοιάζει να πλησιάζει όλο και περισσότερο στον Ολυμπιακό!

Όπως έγινε γνωστό, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός αποστολής από το πρόσφατο φιλικό προετοιμασίας της Λουντογκόρετς κόντρα στη Σεπτέμβρι Σόφια, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμο.

Όπως είναι λογικό, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ένα ξεκάθαρο «σημάδι» που δείχνει μεταγραφή. Ενώ ταυτόχρονα, τη συγκεκριμένη υπόθεση σχολίασε και ο δημοσιογράφος του γερμανικού «Sky Sport», Μάρλον Ίρλμπάχερ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς, καθώς οι συζητήσεις με τη Λουντογκόρετς βρίσκονται πλέον στην τελική τους ευθεία.

➡️ #Olympiacos Piraeus are close to sign Serbian international Petar #Stanic. A transfer fee of €9 million is being discussed, though the deal is not yet finalized. Stanic is considered the best player in the #Ludogorets Razgrad squad and had already received inquiries from… pic.twitter.com/iLGkkF6gIq — Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) July 10, 2026

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους ενδέχεται να αγγίξει τα εννέα εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η μεταγραφή δεν έχει κλείσει ακόμα οριστικά, καθώς εκκρεμούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου ο 24χρονος Σέρβος διεθνής μέσος να ντυθεί και επίσημα στα «ερυθρόλευκα».

Υπενθυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν, ο Στάνιτς αγωνίστηκε σε 55 παιχνίδια με τη Λουντογκόρετς σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 16 γκολ, ενώ μοίρασε και 13 ασίστ.