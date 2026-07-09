Από το σημείο «μηδέν» σε επαγγελματικό συμβόλαιο, μέσα σε τέσσερα χρόνια. Κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα του Μπαπτίστ Σανταμαρία που είναι κοντά στον ΠΑΟΚ!

O ΠΑΟΚ, μετά τον Αρίτζ Ελουστόντο, «φουλάρει» και για τη δεύτερη μεταγραφή του.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν προχωρήσει αρκετά την περίπτωση του Μπαπτίστ Σανταμαρία και πλέον είναι μία… ανάσα από την απόκτησή του.

Ο Γάλλος χαφ ανήκει στη Βαλένθια, αλλά το συμβόλαιό του έληγε το επόμενο καλοκαίρι. Ένα γεγονός που διευκόλυνε αρκετά και τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Το deal έχει προχωρήσει αρκετά και μοιάζει δύσκολο να «χαλάσει». Για έναν παίκτη που τίποτα δεν του χαρίστηκε. Άλλωστε, έφτασε στο σημείο «μηδέν», όλα έδειχναν να έχουν τελειώσει, αλλά εκείνος πάλεψε και τα κατάφερε.

Από το σημείο «μηδέν», στο επαγγελματικό συμβόλαιο

Από πολύ μικρή ηλικία ο Μπαπτίστ Σανταμαρία είχε διαλέξει τον δρόμο του ποδοσφαίρου. Στα 13 του άφησε πίσω την οικογένειά του και πήγε σε ένα από τα κορυφαία αναπτυξιακά κέντρα στη Γαλλία, ώστε να κυνηγήσει το όνειρό του.

Έμεινα πολύ καιρό μακριά από την οικογένειά του, αλλά οι γονείς του ήταν πάντα στο πλευρό για τις επιλογές του.

Έπειτα από δύο χρόνια αποφάσισε να πάει στη Σατορού, ώστε να μπορέσει να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Όμως, μετά από 24 μήνες επιστρέφει στο σπίτι του στο Μπουρζ, καθώς ποτέ δεν ήρθε αυτό που είχε στο μυαλό του.

Αυτό ήταν και το σημείο «μηδέν» της καριέρας του. Άλλος έφηβος στη θέση του θα τα είχε παρατήσει. Ωστόσο, εκείνος δεν το έκανε. Δούλεψε σκληρά και ανταμείφθηκε λίγα χρόνια αργότερα.

Η δεύτερη του ευκαιρία ήρθε μέσω της Τουρ. Ανέβαινε «σκαλί-σκαλί» τα αναπτυξιακά τμήματα, μέχρι που έφτασε στην ομάδα Β’, αλλά και το επαγγελματικό συμβόλαιο! Μόλις τέσσερα χρόνια, μετά την επιστροφή του στο Μπρουζ.

Τα υπόλοιπα είναι απλά ιστορία, καθώς ο Μπαπτίστ Σανταμαρία καθιερώθηκε στη Ligue 1, πήρε μία πλουσιοπάροχη μεταγραφή στη Φράιμπουργκ και τώρα είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.