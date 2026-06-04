Λίγα χρόνια ήταν αρκετά, ώστε η ΑΕΚ να έχει «αλλάξει» σχεδόν μία ολόκληρη 10άδα στις πιο ακριβές μεταγραφές της ιστορίας της!

Η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για το καλοκαίρι του 2026 είναι γεγονός! Ο Αλεξάντρ Ζουμπκόφ «πιάνει» δουλειά στην Ελλάδα, έπειτα από την εμπειρία του στην Τραμπζονσπόρ.

Για να συμβεί αυτό, η «Ένωση» έπρεπε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού έβγαλε από τα ταμεία της 4.000.000 ευρώ.

Το deal με την Τραμπζονσπόρ που έφερε τη μεταγραφή του Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ και με τη… βούλα παίκτης της ΑΕΚ, με την Τραμπζονσπόρ να κάνει γνωστό το deal που έφερε και τη μεταγραφή!

Ένα αρκετά μεγάλο ποσό, που «βάζει» τον Ουκρανό εξτρέμ, μέσα στις πέντε πιο ακριβές μεταγραφές των «κιτρινόμαυρων».

Κι όμως, αφού «ισοβαθμεί» στη θέση 4-5, μαζί με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς! Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική προσθήκη της ΑΕΚ που «μπαίνει» τόσο γρήγορα ψηλά στη λίστα, αφού τα τελευταία χρόνια τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά.

Η ΑΕΚ έχει «αλλάξει» σχεδόν όλο το Top-10 της από το 2020

Αν έχουμε ως «αφετηρία» το καλοκαίρι του 2020, θα δούμε πως η «Ένωση» έχει προχωρήσει σε μία σειρά από δαπανηρές μεταγραφές.

Άλλωστε, οι 9/10 θέσεις ανήκουν σε παίκτες που προστέθηκαν στο δυναμικό της την τελευταία 6ετία! Ορμπελίν Πινέδα και Λιβάι Γκαρσία έχουν πάρει το Νο.1 και Νο.2 «αγκαλιά», αφού δαπανήθηκαν συνολικά και για τους δύο 12.400.000 ευρώ.

Λίγο πιο κάτω θα βρούμε τον Μπαρνάμπας Βάργκα που έγινε η πιο ακριβή χειμερινή μεταγραφή της ΑΕΚ, πριν λίγους μήνες.

Στη θέση Νο.6 έχουμε τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ενώ λίγο πιο κάτω «ισοβαθμούν» οι Έκι Πόνσε και Φραντζί Πιερό.

Τη 10άδα «κλείνει» ο Φελίπε Ρέλβας, ενώ η μοναδική «εξαίρεση» είναι στη θέση 7-9. Τα 3.500.000 ευρώ που δαπανήθηκαν για τον Βασίλη Τσιάρτα το 2000 είναι ικανά, ώστε να τον βλέπουμε στο Top-10.

Σε μία λίστα που τα τελευταία λίστα έχει «αλλάξει» πάρα πολλά πρόσωπα και τα τελευταία χρόνια δεν «θύμιζε» σε τίποτα, όσα ίσχυαν πριν το 2020!

Δείτε ΕΔΩ τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ.