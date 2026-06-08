Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 και με τη… βούλα για την ΑΕΚ και πλέον ο Σέρβος τεχνικός μπορεί να καταφέρει ό,τι κανείς άλλος τον 21ο αιώνα!

H AEK «έδεσε» τον Μάρκο Νίκολιτς! Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει πριν από έναν χρόνο, για συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ωστόσο, οι ιθύνοντες της «Ένωσης» θέλησαν να ανταμείψουν τον Σέρβο τεχνικό για όσα έκανε τη φετινή σεζόν.

Γι’ αυτό και πλέον έχουμε ένα deal με αλλαγές στο οικονομικό κομμάτι, αλλά και επέκταση της συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029!

Δηλαδή, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να πετύχει κάτι πρωτόγνωρο για τους «κιτρινόμαυρους» τον 21ο αιώνα! Τι εννοούμε; Αρκεί να σκεφτούμε πως κανένας προπονητής δεν έμεινε στην ΑΕΚ περισσότερο από τρία χρόνια από το 2001 και έπειτα, σε μία μόνο θητεία.

Κι όμως, με μία πολύ γρήγορη ματιά στο Transfermarkt να είναι αρκετή, για να δούμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς είναι αντιμέτωπος με μία ιδιαίτερη «πρόκληση».

Κανείς δεν τα έχει καταφέρει τον 21ο αιώνα

Πλέον, ο Σέρβος τεχνικός «κυνηγάει» τον αριθμό «1461». Ή αλλιώς οι ημέρες που θα μπορέσει να «κλείσει», αν ολοκληρώσει όλο το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ!

Ποιος είναι ο μοναδικός προπονητής την τελευταία 25ετία που έφτασε πάρα πολύ κοντά; Μονάχα ο Ματίας Αλμέιδα.

Ο Αργεντίνος τεχνικός ήρθε το καλοκαίρι του 2022 στην Ελλάδα, για να γίνει «κιτρινόμαυρος». Παρ’ όλα αυτά, αποχώρησε έπειτα από 134 ματς, τρία χρόνια στον πάγκο του κλαμπ, αλλά και ένα νταμπλ στην πρώτη του σεζόν.

Οποιαδήποτε άλλη θητεία και να κοιτάξουμε είναι αρκετά μακριά από τα τέσσερα χρόνια, με τον Τραϊανό Δέλλα να ακολουθεί στη λίστα έχοντας 2.5 χρόνια συνεχόμενη παρουσίας στον πάγκο της ΑΕΚ!

Πλέον, μπορεί να έχουμε μία νέα «συνθήκη» στην «Ένωση» για αυτόν τον αιώνα που διανύουμε και να δούμε πρώτη φορά έναν προπονητή για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια στον πάγκο της.

Μένει να φανεί αν Μάρκο Νίκολιτς και ΑΕΚ θα «σφραγίσουν» τη νέα τους συμφωνία και με ένα… ρεκόρ. Όμως, για να γίνει αυτό θα πρέπει να περιμένουμε λίγα χρόνια ακόμη…

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