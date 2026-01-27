Ο Ολυμπιακός είναι μία… ανάσα από την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ. Ενός εξτρέμ, που είναι τελείως «διαφορετικός», από αυτούς που έχει ήδη στο ρόστερ του!

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή, για τη φετινή σεζόν.

Ο ατζέντης του, έχει έρθει ο ίδιος στην Ελλάδα, μίλησε από κοντά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και όλα δείχνουν ότι πάμε για deal!

Ο ατζέντης του Αντρέ Λουίζ έδωσε… hint για Ελλάδα και Ολυμπιακό! Ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αντρέ Λουίζ και ο ατζέντης του «έδειξε» πως όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Σε μία κίνηση, που θα δυναμώσει τον Ολυμπιακό στη θέση των εξτρέμ, ενώ παράλληλα θα του δώσει και διαφορετικά στοιχεία.

Έτσι και αλλιώς, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, δεν έχει και πολλές «ομοιότητες», με τους παίκτες των Πειραιωτών, που παίζουν στην ίδια θέση!

Η «εκτόξευση» του Αντρέ Λουίζ στα χέρια του Συλαϊδόπουλου! (video) O Ολυμπιακός εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Αντρέ Λουίζ, ενός ποδοσφαιριστή που «εκτοξεύτηκε» στα χέρια του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου!

Ένας «διαφορετικός» εξτρέμ, για τον Ολυμπιακό

Αρχικά, ο Αντρέ Λουίζ «φέρνει» στον Ολυμπιακό και… ύψος. Μιλάμε για έναν παίκτη, που βλέπει τον κόσμο από τα 187 εκατοστά, ενώ οι περισσότεροι εξτρέμ των «ερυθρολεύκων» είναι πιο μικρόσωμοι.

Από εκεί και πέρα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να είναι «χαρούμενος», για ακόμα έναν λόγο. Κι αυτό, γιατί με όσα έκανε στην Πορτογαλία έδειξε ότι μπορεί να σκοράρει αρκετά γκολ.

Γεγονός, που έχει «λείψει» από τους Πειραιώτες τη φετινή σεζόν, από τους ακραίους του επιθετικούς. Αρκεί να σκεφτούμε, πως οι Ντανιέλ Ποντένσε, Γκαμπριέλ Στρεφέτσα και Ζέλσον Μαρτίνς είχαν μαζί έξι γκολ.

Δηλαδή, ένα λιγότερο από ότι ο Αντρέ Λουίζ με τη Ρίο Άβε!

Παράλληλα, δίνει μεγαλύτερη «ευελιξία» και στον προπονητή του, καθώς είναι αριστεροπόδαρος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αριστερά, για να βγάζει πιο εύκολα σέντρες ή και δεξιά, για να συγκλίνει και να σουτάρει.

Την ώρα, που όλοι οι «καθαρόαιμοι» εξτρέμ του Ολυμπιακού, έχουν για… καλό τους πόδι το δεξί. Επίσης, υπό συνθήκες μπορεί να παίξει και στην κορυφή της επίθεσης, ακόμα και αν δεν το συνηθίζει.

Μοναδικός ποδοσφαιριστής, που έχει αρκετά κοινά στοιχεία, με τον Αντρέ Λουίζ είναι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Ωστόσο, δεν μιλάμε για έναν εξτρέμ, καθώς -σχεδόν- σε όλη την καριέρα, έπαιζε πίσω από τον κεντρικό επιθετικό.

Επομένως, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα έρθει στο Λιμάνι, ώστε να δώσει και «διαφορετικά» πράγματα, από αυτά που έχουν οι -ήδη υπάρχοντες- παίκτες του Ολυμπιακού στη θέση του.