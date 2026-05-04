Τι και αν έμεινε στο… μηδέν; Η ΑΕΚ είχε τις περισσότερες ευκαιρίες της σε ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό, τη φετινή σεζόν!

Το τελευταίο ντέρμπι της Αθήνας στη Λεωφόρο έμεινε στο… μηδέν. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είχαν ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσαν να τις εκμεταλλευτούν και γι’ αυτό είχαμε τη «λευκή» ισοπαλία (03/05, 0-0).

Ένα αποτέλεσμα που έφερε την «Ένωση» ένα… βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Το +5 από τον Ολυμπιακό έγινε +6 και πλέον υπάρχει μέχρι και σενάριο που της «δίνει» το πρωτάθλημα από την επόμενη αγωνιστική!

Την ίδια ώρα, μετά από αυτήν την ισοπαλία, ο Παναθηναϊκός είναι οριστικά τέταρτος. Αυτό σημαίνει, πως το ευρωπαϊκό του ταξίδι θα ξεκινήσει αρκετά νωρίς και τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η αλήθεια είναι πως το 0-0 είναι ένα αποτέλεσμα, που αν δει κανείς τα στατιστικά θα «απορεί». Κι όμως, αφού οι δύο ομάδες δημιούργησαν φάσεις, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ να «λύσουν» τον γρίφο.

Το «παράδοξο» της ΑΕΚ

Με την ΑΕΚ να έχει ένα «παράδοξο» στις τρεις φορές, που έχει χρειαστεί να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν.

Η «Ένωση» τις προηγούμενες δύο φορές είχε καταφέρει να φύγει με τους τρεις βαθμούς απέναντι στους «πράσινους». Πρωταγωνιστής και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο Λούκα Γιόβιτς που είχε σκοράρει και τα επτά τέρματα της ομάδας του!

Ωστόσο, αν δούμε τις ευκαιρίες που είχε η ΑΕΚ σε Λεωφόρο και Allwyn Arena θα εντοπίσουμε κάτι πολύ «περίεργο». Αρχικά, στο ματς με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό για την κανονική διάρκεια, έληξε με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 2-3.

Οι «κιτρινόμαυροι» τελείωσαν το ματς με επτά τελικές, τέσσερις στην εστία και xGoals 2.02! Πάμε στο ντέρμπι που έγινε στο «σπίτι» τους.

Η νίκη ήρθε πιο εύκολα, αφού κέρδισε με 4-0, σε μία αναμέτρηση που είχε 12 τελικές, πέντε στην εστία, τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες και xGoals 2.27.

Τι ακριβώς έγινε, πριν από λίγες ώρες στη Λεωφόρο; Η ΑΕΚ έμεινε στο… μηδέν, έχοντας 15 τελικές, τέσσερις στην εστία, τρεις μεγάλες ευκαιρίες και 2.19 xGoals!

Δηλαδή, δεν μπόρεσε να σκοράρει, στο ματς που είχε τις περισσότερες τελικές απέναντι στον Παναθηναϊκό!