Ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αντρέ Λουίζ και ο ατζέντης του «έδειξε» πως όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Αντρέ Λουίζ για την ενίσχυση στα εξτρέμ του και όπως όλα δείχνουν, πλέον όλα βαίνουν προς την τελική ευθεία.

Μετά την απόσυρση της Μπενφίκα από τη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή, ο 23χρονος εξτρέμ μοιάζει να βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τα «ερυθρόλευκα».

Συγκεκριμένα, ο ατζέντης του παίκτη, Αντρέ Λουίζ Σόι, έκανε γνωστό πως έρχεται άμεσα στην Ελλάδα, δημοσιεύοντας ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram!

«Φύγαμε για την Ελλάδα. Μερικές φορές πρέπει να κάνεις τα πράγματα μόνος σου, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να γίνουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Έτσι, όπως είναι λογικό, «έδειξε» πως κάτι ετοιμάζεται, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τα πορτογαλικά ΜΜΕ, ο Αντρέ Λουίζ αναμένεται να αγωνιστεί για τελευταία με τη φανέλα της Ρίο Άβε, στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Νασιονάλ (25/1, 17:30).

