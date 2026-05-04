Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έγινε «αθόρυβα» ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, αλλά και ο πιο «γρήγορος» της Stoiximan Super League!

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό (03/05, 3-1), για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League.

Ο Σουηδός επιθετικός σκόραρε δύο φορές, ήταν στο σωστό σημείο όταν το χρειάστηκε η ομάδα του και «αθόρυβα» μπορεί να… σκαρφαλώνει.

Η μεταγραφή του στους Θεσσαλονικείς ήταν πολύ «ξαφνική», καθώς αποφάσισε να κάνει το ταξίδι από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ.

Και από τότε, έχει γίνει ένα «κρυφό χαρτί» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου! Κι όμως, αφού έχει σκοράρει συνολικά εννέα φορές σε όλες τις διοργανώσεις, ακόμα και αν έρχεται ως Νο.2.

Ωστόσο, οι τραυματισμοί του Γιώργου Γιακουμάκη, έχουν δώσει στην ευκαιρία στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να «βγει» μπροστά.

Ο Σουηδός επιθετικός έχει βγάλει «ασπροπρόσωπο» τον προπονητή του, καθώς μέσα σε ελάχιστα λεπτά τον κάνει να «χαμογελάει»!

Για την ακρίβεια, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και ο πιο «γρήγορος σκόρερ» της Stoiximan Super League.

Τι ακριβώς εννοούμε; Είναι ο ποδοσφαιριστής, που θέλει τον λιγότερο χρόνο, για να σκοράρει! Από την αρχή της σεζόν, μέχρι και σήμερα, έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα συνολικά οκτώ φορές στο πρωτάθλημα.

Η μία με τον Παναθηναϊκό, ενώ οι άλλες επτά με τον ΠΑΟΚ. Αν δούμε την αναλογία γκολ/λεπτά συμμετοχές είναι ΤΡΟΜΕΡΗ!

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάθε 105’! Τα λιγότερα από κάθε άλλον στη Stoiximan Super League, αφού «ξεπερνάει» Αγιούμπ Ελ Κααμπί (108’) και Μεχντί Ταρέμι (115’).

Την ίδια ώρα, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ «αθόρυβα» έχει καταφέρει να γίνει και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του!

Κι όμως, αφού μαζί με τους Γιώργο Γιακουμάκη, Μαγκομέντ Οζντόεφ και Γιάννη Κωνσταντέλια έχουν επτά τέρματα.

Παρ’ όλα αυτά, κανείς από τους προαναφερόμενους δεν έχει τους… χρόνους του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ!