Νίκη και ανατροπή δεν έχουν «συνδυαστεί» τη φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό, που την «πάτησε» ξανά στην Τούμπα.

Ο Ολυμπιακός «έχασε» έδαφος, μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη, ηττήθηκαν με 3-1 (03/05) από τον ΠΑΟΚ και πλέον έχουν βάλει σε… κίνδυνο και τη δεύτερη θέση.

Μάλιστα, τη δεδομένη στιγμή είναι στο -6 από την κορυφή, ενώ «χάνουν» στις ισοβαθμίες με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Σε ένα ματς, που οι «ερυθρόλευκοι» έζησαν ένα «επαναλαμβανόμενο έργο». Άλλωστε, είναι μία από τις λίγες ομάδες του πρωταθλήματος, που όταν δέχονται πρώτες γκολ δεν έχουν «χαμογελάσει» ποτέ.

Ο Ολυμπιακός «αγνοεί» τις νίκες με ανατροπή

H αλήθεια είναι πως δεν είναι πολλές οι φορές, που οι Πειραιώτες έμειναν πίσω στο σκορ. Για την ακρίβεια, μαζί με το ματς με τον ΠΑΟΚ (04/05, 3-1), έχει γίνει κάτι ανάλογο πέντε φορές.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού; Τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες! Μάλιστα, στις αναμετρήσεις που έφυγε με… άδεια τα χέρια ήταν όλα σε ντέρμπι.

Αυτό με τον Παναθηναϊκό (08/02, 0-1), εκείνο με την ΑΕΚ (05/04, 0-1), αλλά και με τον ΠΑΟΚ (03/05, 3-1). Οι δύο ισοπαλίες είχαν έρθει με την Κηφισιά (20/12/2025, 1-1), αλλά και με τον Παναθηναϊκό (21/09/2025, 1-1).

🟡⚫️ AEK are now at most 4 pts away from winning the league 🏆!



⚫️⚪️ PAOK jumped to 2nd place and secured a H2H advantage over 🔴⚪️ Olympiacos!



📈 If PAOK can avoid defeat next weekend at Olympiacos, they will be favorites to finish Top 2.



🏆 To win the league:

88% 🇬🇷 AEK (📈… pic.twitter.com/rt72SfHkhB — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 3, 2026

Σε όλα αυτά τα παιχνίδια η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δέχτηκε πρώτη γκολ. Όμως, ποτέ δεν μπόρεσε να βρει την «απάντηση».

Μάλιστα, αν δούμε συνολικά όλα τα κλαμπ της Stoiximan Super League, θα βρούμε μονάχα ακόμα δύο χωρίς νίκη, ενώ δέχτηκαν πρώτα γκολ. Ποια είναι αυτά; Η ΑΕΛ και η Κηφισιά. Δηλαδή, ομάδες που «παίζουν» για την παραμονή τους στα Play Outs.

Μαζί τους έχουμε και τον Ολυμπιακό, που μέχρι και σήμερα «αγνοεί» τη νίκη με ανατροπή στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα ματς του Ολυμπιακού, που δέχτηκε πρώτος γκολ στο πρωτάθλημα:

(21/09/2025) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

(20/12/2025) Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

(08/02/2026) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

(05/04/2026) Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

(03/05/2026) ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1